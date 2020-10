Die Geschichte der „Fake News“

Der Bad Waldseer Stadtarchivar Tassilo Wild hält am Mittwoch, 4. November, um 19 Uhr einen Vortrag zu historischen Fälschungen und Täuschungen im Museum im Kornahus. Die Spanne reiche dabei von Ramses II. bis zu Donald Trump, von Päpsten bis zu Spekulanten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Eine Anmeldung bei der Touristinformation unter der Telefonnummer 07524 / 941342 oder per E-Mail an touristinfo@bad-waldsee.de ist erforderlich.