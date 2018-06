Die geplante Parkplatzsituation erhitzt die Gemüter

Die Fraktionsspecher haben die grundsätzlichen Planungen zur Umgestaltung des Bleiche-Areals ausdrücklich gelobt. Gleichwohl gab es auch Themen und Details, die kritisch hinterfragt wurden – beispielsweise die angedachte Parkplatzsituation.

Matthias Haag (CDU) äußerte im Anschluss an die Präsentation der Planer seine Bedenken im Hinblick auf die veränderte Parkplatzsituation. So müsse noch über die Stellplätze auf der Grabenmühle gesprochen werden, ob diese wirklich nur für Anwohner nutzbar sein sollen, nannte er ein exemplarisches Beispiel. „Wir müssen Bedenkenträger frühzeitig mitnehmen“, sagte Haag. Bürgermeister Roland Weinschenk bat daraufhin, die vielschichtigen Aufgabenstellungen nicht aus den Augen zu verlieren und die Planung nicht nur auf die Parkplätze zu reduzieren.

Franz Daiber (FW) fand klare Worte zur Parkplatzthematik und prangerte den Verlust von insgesamt 87 öffentlichen Stellplätzen an. Er machte außerdem deutlich, dass dann mit einem erhöhten Parkplatzsuchverkehr gerechnet werden müsse. „Wenn die Reduzierung der Parkplätze in der Form kommt, wird es zu einem Problem in der Innenstadt kommen“, betonte Daiber. Auch Dominik Souard (GAL) erklärte, dass er vonseiten der innerstädtischen Einzelhändler und der Bürger keine Bereitschaft dazu sehe, auf die 87 Parkplätze zu verzichten. Stadtplaner Albrecht Reuß appellierte an die Stadträte, „nicht den Mut an einer großen Geste zu verlieren“ und sagte zu einem späteren Zeitpunkt: „Ihre Planung hier hat Chancen. Die neue Vision bringt definitiv mehr, als der Ist-Zustand.“

Stefan Senko (FW) forderte Reuß dazu auf, dass Thema Parkplätze „nicht so einfach wegzuwischen“, sondern eine Art Hintertürchen zu schaffen, die beispielsweise auf dem geplanten, neuen Stadthallen-Standort zwischenzeitliche Parkplätze vorsieht. Kämmerer Thomas Manz erinnerte daraufhin an Klimaschutzziele und die Energiewende, die zukünftig auch weniger Individualverkehr nötig werden lassen müsse. „20 oder 30 Parkplätze mehr, machen den Kohl nicht fett“, sagte Manz.

Parkplätze für Motorräder

Franz Spehn (FW) informierte sich über ausreichend Parkplätze für Motorräder. Wie Reuß verdeutlichte, seien derlei Stellplätze im vorderen Teil des Bleiche-Parkplatzes berücksichtigt – ebenso wie für die Elektromobilität. Karl Schmidberger hakte bei der Verkehrssicherheit von der Bleiche hin zur Grabenmühle nach. „Da fehlt mir eine Art Barriere“, so der SPD-Stadtrat. Reuß versicherte, dass es eine bepflanzte Barriere am Parkplatz geben wird, während Sigmund eine mögliche Schwachstelle an der Ein- und Ausfahrt ausmachte, die möglicherweise mit einer Aufkantung, wie er sagte, einfach behoben werden kann.

Bernd Zander (GAL) bezeichnete die Planungen – speziell zum Grabenmühle-Areal – als Gewinn: „Wir gewinnen damit ein Stück Lebensqualität und das macht Lust auf mehr.“ Florian Becker (FW) wies noch auf die Querungshilfen hin, die für die Feuerwehr auch zu starken Verkehrszeiten auf der Bleichestraße überfahrbar sein müssten.