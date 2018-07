Die Feuerwehr ist längst nicht mehr nur Männersache

In Zukunft wird es immer mehr Frauen in der bisherigen Männerdomäne Feuerwehr geben; das bestätigen auch die Floriansjünger der Gegend. Der Nachwuchs ist in ländlichen Gebieten recht stabil, aufgrund der sinkenden Geburtenrate kann es in einigen Jahren dennoch zur Mitgliederabnahme kommen.

Von unserem Redaktionsmitglied Stefanie Rebhan

Schon lange haben die Frauen damit begonnen, sich ihre Wege in Bereiche zu bahnen, die zuvor unter alleiniger Männerherrschaft standen. Schon länger löschen auch Frauen ausgebrochene Feuer mit Bravour und es werden landesweit stetig mehr. Das berichtete vor kurzem die „Schwäbische Zeitung“. Wir wollten nun wissen, ob sich diese Tendenz in der Region bestätigt.

„Wir haben sieben aktive Feuerwehrfrauen und sechs in der Jugendfeuerwehr“, zählt Alois Burkhardt, Stadtbrandmeister von Bad Waldsee, auf, „vor zehn Jahren waren es deutlich weniger.“ Selbst Männer könnten so manch körperliche Herausforderung nicht stemmen, daher sei die Feuerwehr auch ein Team, das den Frauen gleichermaßen Tür und Tor öffnet.

Der Stadtbrandmeister ist sich ganz sicher, dass die holde Weiblichkeit vermehrt Einzug in die Feuerwehr nehmen wird und darauf freue er sich. Sie würden nicht nur das Team stärken, sie könnten vermutlich auch für eine stabile Personalstärke sorgen, wenn der Nachwuchs in etwa fünf bis acht Jahren weniger würde. Zur Hochzeit der Feuerwehr seien 35 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr gewesen, momentan seien es nur noch 25.

Personalstand ist gut

Immerhin, da Bad Waldsee eine Zuzugsstadt sei, kämen immer wieder Anwärter, die schon in ihrer Heimatstadt der Feuerwehr angehört hätten. Zudem gebe es einige Quereinsteiger und zwei Drittel der Jugendfeuerwehr würden später auch zu aktiven Teilnehmern werden. Zur Zeit sei der Personalstand jedenfalls gut.

Überhaupt kein Problem mit dem Zuwachs sieht der Kommandant der Aulendorfer Feuerwehr, Markus Huchler. „Im ländlichen Raum hat die Feuerwehr gutes Potenzial sich zu halten“, mutmaßt er. Über die Jahre schon habe Aulendorf keine großen Schwankungen im Bereich der Teilnehmerzahlen gehabt und das sehe er auch in Zukunft nicht anders. Cliquenbildungen mit dem Hobby Feuerwehr, Mundpropaganda oder ein Familienmitglied in der Feuerwehr sorgten stets für Nachwuchs. Was den Anteil an Frauen betrifft, so hat auch Huchler keine Zweifel an seinem Anstieg.

„Die Mädels lernen Technik ja schon in der Schule und sind später nicht ausschließlich Hausfrauen und Mütter. Sie sind in jedem Job dabei und warum dann nicht auch bei uns in der Feuerwehr?“ So erklärt sich der 43-Jährige die Entwicklung, die er willkommen heißt. Momentan sind sechs Frauen in Aulendorf dabei und es sollen mehr werden. In zehn Jahren soll es auch laut Alois Burkhardt nicht mehr heißen: „ach schau mal, da ist ja sogar eine Frau bei der Feuerwehr.“