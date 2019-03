„Oh jeerum“, wehklagten die Narren am Dienstagabend und verabschiedeten sich damit von der diesjährigen Fasnet in Bad Waldsee. Vom „Gasthof Kreuz“ bahnte sich der Trauerzug samt aufgebahrter Fasnet seinen Weg durch die Innenstadt bis zur Hochstatt. Dort loderte bereits das Feuer unterm kronenlosen Narrenbaum und nach etwas wehmütigem Innehalten warfen die Schrättele ihre Besen in die Flammen. Klaus-Ferdinand Rembold ließ die Fasnet noch gekonnt revue passieren, ehe es weiter zum Brückle am Schlossbach ging. Unter traurigem Geheul der Schrättele wurde die Verblichene in die Fluten des Bachs übergeben. Die Trauergäste besuchten danach traditionell die Wirtshäuser in der Innenstadt, um sich mit Kässpätzle zu trösten. Um 24 Uhr ließ Zunftrat Jacky Wieland noch die Glocke am Kornhaus läuten. Damit ist die diesjährige Fasnet offiziell beendet.