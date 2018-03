Unter schaurigem Wehklagen hat die Narrenzunft die Fasnet verabschiedet. Der Trauerzug marschierte von der Sammlerresidenz „Zum Kreuz“ zum Besenverbrennen auf die Hochstatt. Die Schrättele tanzten ein letztes Mal um das Feuer, ehe es weiter zum Schlossbrücklein ging. Dort wurde das auf einer Leiter liegende Mäschkerle in die „Fluten“ des Schlossbachs übergeben und die Fasnet ertränkt. Im Anschluss aßen die Narren traditionell Kässpätzle in den umliegenden Lokalen. Um Mitternacht machte das Läuten des Armsünderglöckleins am Kornhaus auch dem letzten Narr deutlich, dass die fünfte Jahreszeit nun beendet ist. Das Motto lautet nun: „S’goht dr'gega.“