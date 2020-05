Die Entschleunigung ist eine Bereicherung

Liebe Leserinnen und Leser, auch wenn es für uns Johanniter in der Integrationsarbeit zum Alltag gehört, auf sich ständig ändernde Situationen zu reagieren, kreative Lösungen zu finden und gestern getroffene Entscheidungen und Empfehlungen heute schon wieder über Bord zu werfen, ist die aktuelle „Corona-Situation“ eine ganz besondere Herausforderung. In der Integrationsarbeit bedeutete es für mich, dass ich quasi von heute auf morgen meine Klienten nicht mehr besuchen gehen konnte. Der Kontakt sollte auf einmal nur noch digital stattfinden. Also hieß es zahlreiche Telefonate führen und Messenger-Nachrichten schicken, E-Mails schreiben, behördlich getroffene Regelungen in einfaches Deutsch oder andere Sprachen zu übersetzen und den Klienten zukommen zu lassen.

Einiges war dabei deutlich einfacher, als zuerst gedacht. Die Menschen, egal aus welchem Land der Welt sie kommen, waren sehr gut über das Virus und seine Auswirkungen informiert. Für mich war bei der Ausbreitung der Pandemie ein großer Vorteil, dass es alle Länder betrifft und daher auch die Informationen in allen Sprachen erhältlich sind. Gleichzeitig gab es viel Verunsicherung, Ängste und Nachfragen. Besonders dann, wenn es konkrete Regeln für Deutschland und Baden-Württemberg gab. Jeder will sie verstehen, um sich daran halten zu können. Da der direkte Kontakt aufgrund der Beschränkungen nicht möglich war, habe ich dann auf Video-Telefonie zurückgreifen können um den Menschen dennoch – eben so gut wie möglich – nah und für sie da sein zu können.

Wir konnten beobachten, wie der Zusammenhalt gewachsen ist. Dass sich gegenseitig geholfen wird und diejenigen, die schon besser Deutsch sprechen, es den anderen aus ihrem Sprachraum erklären. Als Johanniterin habe ich den Zusammenhalt innerhalb meines Arbeitsbereichs und auch innerhalb der Organisation erleben dürfen. Die Kolleginnen und Kollegen sind füreinander da, unterstützen sich gegenseitig und schaffen – besonders für diejenigen mit Kindern – Freiräume, wo es benötigt wird.

Homeoffice ermöglicht es mir bis heute Kinder und Arbeit irgendwie unter einen Hut zu bringen. Virtuelle Meetings sind inzwischen fast schon Normalität, auch wenn der echte Kontakt eben doch fehlt. Dennoch sehe ich zum Beispiel in dieser Entwicklung auch eine große Chance für die Zukunft. Möglichkeiten, die jetzt vermehrt genutzt werden, könnten auch nach der Corona-Zeit bleiben und die neue Normalität werden – durch den Wegfall der Fahrzeiten und -wege umweltfreundlich, mehr Zeit für Familie (und Freunde) und trotzdem problemlos im Kontakt mit anderen weltweit.

Auch eine gewisse Entschleunigung ist für mich und meine Arbeit mit anderen Kulturen durchaus eine Bereicherung. Selber zu erleben, wie Dinge auch anders, langsamer und entspannter, angegangen werden können, tut mir gut. Auch diesen Aspekt der Corona-Zeit hoffe ich für mich, und auch für Sie alle, beibehalten zu können. In diesem Sinne wünsche ich allen eine entschleunigte Zeit, Zuversicht für die „neue Normalität“ und viel Gesundheit.

Simone Demuth, Johanniter Dienststellenleiterin Bad Waldsee