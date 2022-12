Die Eichen vom Döchtbühl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem war es soweit und die Eichen, die vor zwei Jahren von den Eltern bei der Einschulung ihrer Kinder in die Döchtbühlschule gesät worden waren, konnten in den Schlosspark in Bad Waldsee ausgepflanzt werden. Die dritten und siebten Klassen durften unter fachkundiger Anleitung von Stadtförster Martin Nuber und seinen Mitarbeitern die kleinen Bäumchen pflanzen und lernten dabei einiges über die Waldarbeit. Der aufmerksame Spaziergänger kann im Schlosspark nun jede Menge blaue Stäbe entdecken, die verraten: Hier wächst eine echte „ Döchtbühleiche“. Foto: Stefan Betz / Beate Weber