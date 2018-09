Die Bleiche-Planung im Detail

Die Umsetzung des städtebaulichen Rahmenplans beginnt mit der Umgestaltung der Fischteiche sowie der Neugestaltung des Bleiche-Parkplatzes. Gemäß Sitzungsvorlage handelt es sich bei diesen beiden Teilbauflächen um das Herzstück des Planungsgebietes. Hier soll der neue Parkplatz mit flankierenden Fuß- und Radwegen und einem neuen, offenen Gewässerabschnitt entstehen.

Auf dem neuen Bleiche-Parkplatz sind dann 475 Stellplätze vorgesehen. Im Zuge des Neubaus sollen in der Parkzeile nahe der Bleichestraße zudem Sonderparkplätze für Motorräder, Carsharing und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge realisiert werden. Gemäß Planung ist der Parkplatz für den Autoverkehr an drei Stellen an das Straßennetz angebunden. Die Hauptzufahrt erfolgt über die Bleichestraße, zwei weitere Anbindungen über die Steinacher Straße. Damit die stadtnahen Parkplätze nicht von Dauerparkern belegt werden, sollen diese stadtnahen Stellplätze bewirtschaftet sein. Im hinteren Bereich sollen kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für die Anzahl bewirtschafteter Parkplätze, Parkdauer und Höhe der Parkgebühren müsse noch ein eigenes Bewirtschaftungskonzept festgelegt werden. Um möglichst viele Parkplätze während der Bauzeit zu erhalten, wird die gesamte Parkplatzneugestaltung in mehreren Abschnitten umgesetzt.

„Parken unter grünem Dach“

Generell soll der Parkplatz eingegrünt werden. In der Sitzungsunterlage heißt es, dass Bäume „Parken unter einem grünen Dach“ ermöglichen sollen. LED-Leuchten sollen für ausreichend Ausleuchtung auf dem Platz sorgen. Wie aus der Planung hervorgeht, sollen neue asphaltierte Fuß- und Radwege das Parkplatzareal auf beiden Längsseiten flankieren. Diese Wege sollen den Fußgängerverkehr bündeln und an zwei gesicherte Querungsstellen an der Bleichstraße führen. Hierdurch würden sichere Wege zur Altstadt geschaffen und Stadtbesuchern eine intuitive Orientierungsmöglichkeit gegeben. Mit der Maßnahme würde auch die Verbindung zwischen der Innenstadt und Steinach aufgewertet.

Die ehemaligen Fischteiche sollen im hinteren Bereich rückgebaut werden. Laut Sitzungsvorlage wird hier eine Freifläche geschaffen, die zu einem späteren Zeitpunkt eine bauliche Nutzung ermöglicht – beispielsweise für den Neubau einer Stadthalle. Und: Eine Fläche zwischen Fischteichen und Schloss soll langfristig dem Naturschutz vorbehalten bleiben.

Der Zeitplan

Die Baumaßnahmen an den Fischteichen sollen im Herbst/Winter 2018 ausgeschrieben und im Frühjahr 2019 begonnen werden. Voraussichtlich im Herbst 2020 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein. Für die Maßnahme werden insgesamt rund 3,95 Millionen Euro veranschlagt. Während dieser Baumaßnahme soll die Ausführungsplanung für den nächsten Bauabschnitt auf dem Bleiche-Parkplatz fertiggestellt werden, damit diese Maßnahme im Anschluss umgesetzt werden kann. Der früheste Baubeginn wäre wohl im Frühjahr 2021. Die Kostenberechnung für diesen Bauabschnitt liegt bei circa 3,47 Millionen Euro.

Die tiefbaulichen Ingenieurleistungen sollen laut Sitzungsvorlage an das Ingenieurbüro Reik in Pfullingen vergeben werden. Mit den grünplanerischen Leistungen soll das Büro für Freiraumplanung Sigmund in Grafenberg beauftragt werden. Die geotechnischen Beratungsleistungen soll das Ingenieurbüro Ebel in Bad Wurzach erfüllen. Die Projektbegleitung soll an das Büro Citiplan in Pfullingen vergeben werden. Diese Beauftragung erfolge nur bei Bedarf. Der Gemeinderat hat den Planungsauftrag für die Neugestaltung der Fischteiche/Parkplatz Bleiche bereits im Jahr 2012 an die Domino GmbH in Reutlingen vergeben.