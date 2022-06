Die Bedeutung der Haut und ihre Aufgaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Vortrag über die Haut mit dem Thema „Was die Haut wirklich braucht“ luden die Landfrauen Reute-Gaisbeuren am 25. Mai ins Gasthaus Adler Gaisbeuren ein.

Herr Müller von der landwirtschaftlichen Krankenkasse SVLG brachte in einem humoristischen aber auch sehr informativen Vortrag den Besuchern die Bedeutung der Haut näher. Über 20 Frauen und ein Mann fanden den Weg nach Gaisbeuren um sich mit den Fragen um das Phänomen Haut, welches 2 Quadratmeter Oberfläche unseres Körpers ausmacht, auseinanderzusetzen.

Nicht nur den Aufbau der Haut bekamen die Besucher erklärt, auch wie man diese gut „nährt“, ihr entsprechend Flüssigkeit zuführt und vor allem auch, wie man sich gerade jetzt in der Sommerzeit vor Schäden schützt.

Herr Müller hatte noch ein kleines Geschenk im Gepäck für jede Besucherin und Besucher. Um sich gut zu schützen in den kommenden Sonnentagen, bekam jeder eine Tube Sonnencreme mit LSF 50. Hierüber war die Freude natürlich sehr groß.

Es war die erste Veranstaltung dieser Art nach zwei Jahren Durststrecke und bei allen zu spüren, dass dies unbedingt wieder notwendig wurde.

So gibt es auch einen Ausblick auf die nächste Veranstaltung, die schon in Kürze den Mitgliedern der Landfrauen Reute-Gaisbeuren zur Verfügung steht. Sie freuen sich natürlich auch über Gäste, die nicht Mitglieder sind. Besonders ist zu erwähnen, dass auch immer wieder Männer gerne gesehene Gäste bei den Landfrauen sind.

Am Mittwoch, 22. Juni besteht die Möglichkeit sich die Kläranlage Bad Waldsee im Herrschaftsried (an der Straße von Bad Waldsee nach Reute – im Durchau) zu besichtigen. Wir haben die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen, was mit unserem Wasser passiert, welches unser Haus als Abwasser verlässt. Welche Laboruntersuchungen sind notwendig und wo geht dann das geklärte Wasser hin.

Es gibt zwei Treffpunkte um Fahrgemeinschaften zu bilden. Der eine Treffpunkt ist in Reute am Dorfplatz um 13.45 Uhr und in Gaisbeuren am Dorfgemeinschaftshaus ebenfalls um 13.45 Uhr – Beide Gruppen treffen sich dann um 14 Uhr an der Kläranlage.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen spannenden und informativen Nachmittag in unserer Kläranlage mit vielen interessierten Menschen.