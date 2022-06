Die Ballspielwiese am Stadtsee kann jetzt bespielt werden

Die neu entstandene Ballspielwiese am Stadtsee wurde durch die Abteilung Grünflächen als erster Baustein zur Gestaltung der Freizeit- und Sportflächen nun freigegeben und kann ab sofort genutzt werden. Die Ballspielwiese kann täglich von 7 bis 22 Uhr genutzt werden. Die Stadtverwaltung bittet um ein rücksichtsvolles Miteinander und eine pflegliche Benutzung der Anlage. Weitere sportliche Angebote des Projekts „Erweiterung der Freizeit- und Sportflächen am See“ werden in nächster Zeit fertiggestellt. Foto: Ronny Atef/Stadt Bad Waldsee