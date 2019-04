Diamantene Hochzeit gefeiert

Vor sechzig Jahren gaben sich Lilo und Franz Knörle in Mochenwangen das Ja-Wort. Das nahm das Paar zum Anlass sich nochmal den kirchlichen Segen in der Kirche in Aulendorf geben zu lassen.

Lilo und Franz zogen von Durlesbach nach Aulendorf in eine Dienstwohnung der Bahn, da Franz dort beschäftigt war. Später bauten sie in Eigenregie ein Häuschen, welches sie bis heute bewohnen. Gemeinsam zogen sie eine Tochter und drei Söhne groß. Heute erfreuen sie sich an zehn Enkelkindern.

Franz als Gründungsmitglied der Narrengilde Reute, konnte seine Frau Lilo davon begeistern, mit aktiv in der Narrengilde zu sein. Er ist nach wie vor aktiv mit den Schnurrern in der Fasnet unterwegs. Sohn Peter spielt in der Schnurrer Musik, was auch der Anlass war, das Jubelpaar musikalisch zu überraschen.

Auf die Frage, wie man es schafft 60 Jahre lang glücklich verheiratet zu sein, antworteten beide: Man muss streiten können und sich dann auch wieder vertragen – das muss im Gleichgewicht bleiben, dann schafft man das.

Beide sind noch fit und viel mit dem Fahrrad unterwegs und erfreuen sich guter Gesundheit.