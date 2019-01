Deutscher Alpenverein zeigt, wie man sich bei Lawinengefahr verhält

Der Deutsche Alpenverein (DAV) in Bad Waldsee bietet im Januar einen Lawinenpräventionskurs an. Der Kurs umfasst laut Mitteilung zwei Theorieabende in der Volkshochschule an den Freitagen, 11. und 25. Januar, und zwei praktische Ausfahrten an den Sonntagen, 13. und 27. Januar. Angesprochen sind alle Schneeschuhgeher, Skitourenfahrer, Snowboarder, Freerider und Winterwanderer. Die Teilnehmer lernen richtig mit demLawinenverschüttungsgerä umzugehen und wie sie Lawinenlagebericht korrekt interpretieren. Außerdem üben sie Suchstrategien und proben den Ernstfall unter realistischen Bedingungen. Den Kurs leiten laut Mitteilung fundiert ausgebildete und regelmäßig geschulte Fachübungsleiter. Die meisten Tages- und Wochenendtouren der DAV-Sektionen setzen einen absolvierten Lawinenpräventionskurs voraus. Anmelden könne man sich am ersten Theorieabend. Die Lawinenkurse finden auch bei schlechtem Wetter und wenig Schnee statt. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07524 / 4011160 oder unter E-Mail sektion@dav-bad-waldsee.de. Foto: dpa