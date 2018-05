Deutsch: Global und VHS suchen Unterstützung

In wenigen Wochen wird es für einige Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte in der Steinstraße und der Schützenstraße spannend: Sie sollen ihre Deutschsprachprüfung ablegen – ein wichtiger Schritt, um eine Ausbildung beginnen zu können, teilen VHS und der Verein Global in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Gesucht werden Menschen, die mit den Schülern deutsch spreche, die Übungen zum Unterricht mit ihnen machen und die eine oder Hausaufgabe vertiefen, so Siegfried König, Deutschlehrer an der VHS. Da ihnen Ansprechpersonen fehlen, bleibe es oft beim Unterrichtsstoff, die Praxis komme zu kurz und das vermittelte Wissen finde keine Anwendung. So sollen unterstützende Treffen zur Vertiefung des Deutschunterrichts angeboten werden.

Ebenso sollen den Schülern eine Hausaufgabenbetreuung im Global angeboten werden. Dafür suchen Global und Lehrkräfte der VHS Personen, die bereit sind sich mit den Jugendlichen ein- bis zweimal die Woche für eine gute Stunde zu treffen. Auch eine Unterstützung im Tandem ist möglich. Wer sich das nicht allein zutraue, könne dies auch mit einer weiteren Person gemeinsam machen. Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht, erhalten alle Helfer einfach verständliches Material, damit ein umgehender Start möglich ist. Auch regelmäßige freiwillige Treffen für die Unterstützenden werden angeboten, bei denen Fragen geklärt und Erfahrungen ausgetauscht werden können.

Bei vielen Berufsschülern, die bereits die Sprachkurse absolviert haben und in einem Ausbildungsbetrieb in der Lehre sind, zeige sich, dass die (Fach-)Sprache immer noch eine große Hürde ist, um im Unterricht mitzukommen und dann die bevorstehenden Berufsschulprüfungen zu absolvieren. „Für diese jungen Menschen suchen wir Lehrlingspaten, die sich ein- bis zweimal die Woche mit einem Jugendlichen individuell verabreden und den Unterrichtsstoff mit den Lehrlingen besprechen“, so Uli Bamann, Vorsitzender von „Global“. Zur Zeit liegen Anfragen von Auszubildenden vor, die zu Altenpfleger, Orthopädietechniker, Koch, Flaschner oder Fliesenleger ausgebildet werden. „Die Zeit drängt“, so die einhellige Meinung der Vertreter von „Global e.V.“ und den VHS-Lehrkräften. Die Prüfungen sind bereits in 5 Wochen.