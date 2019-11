Deshalb ziert Skulptur aus dem Museum im Kornhaus das Plakat zur Ausstellung in Bad Saulgau

„Donaustädte“ lautet die im 15. Jahrhundert aufgekommene Bezeichnung für die fünf Städte Mengen, Riedlingen, Munderkingen, Bad Saulgau und Bad Waldsee. In der Galerie Fähre im Alten Kloster in Bad Saulgau werden von Sonntag, 24. November, an bis zum 15. März 2020 Künstler der ehemaligen fünf „Donaustädte“ präsentiert, so die Ankündigung der Veranstalter. Die Vernissage am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr.

Bad Saulgau feiert in diesem Jahr seine erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren. Die Habsburger, Herzöge von Österreich und später Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, erwarben die Stadt 1299. Damit begann eine über 500 Jahre dauernde österreichische Epoche, die erst 1806 mit dem Übergang an das neue Königreich Württemberg endete. Bad Waldsee wurde 1331 verkauft, die drei anderen Städte kamen um 1300 ebenfalls in den Besitz der Habsburger. Die weit entfernten Herrscher benötigten im Lauf der Zeit wegen zahlreicher Feldzüge immer größere Finanzmittel, daher verpfändete sie 1386 ihre fünf „vorderösterreichischen“ Städte den Truchsessen von Waldburg. Die Bad Waldseer traf dies fast am härtesten, grenzte doch das Waldburgische Wasserschloss direkt an ihre Stadtmauern. Erst nach fast 300 Jahren konnten sich die Donaustädte 1680 aus der ungeliebten Pfandschaft loskaufen.

An diese lang andauernde, historische Verbundenheit wird mit dieser Ausstellung angeknüpft. Im Mittelpunkt stehen Künstler der fünf Städte, die die erstaunliche Dichte und Qualität der Kunstproduktion in dieser Region dokumentieren, wie es in der Vorankündigung heißt. Vor allem Riedlingen, Bad Saulgau und Bad Waldsee hatten sich im 17.,18. und frühen 19. Jahrhundert zu kleinen Kunstzentren entwickelt.

In der Ausstellung trifft man oft auf Künstlerfamilien: In Mengen sind es Vertreter der Malerfamilie Vollmar und Locher. Vollmars gibt es auch in Riedlingen, darunter ein Bildhauer, der Sohn eines Henkers. Ferner kann die Stadt mit dem Bildhauer Johann Joseph Christian glänzen und mit den nicht minder berühmten Malern Johann Georg und Joseph Ignaz Wegscheider sowie mit Franz Joseph Spiegler. Aus Munderkingen stammt Franz Joseph Gerber, von ihm werden gemalte Sammelporträts von Marchtaler Äbten gezeigt. Bad Saulgau kann ebenfalls eine „Malersippe“ aufweisen: die Mesmers, daneben Caspar Fuchs, Johann Caspar Koler und Johann Georg Sauter, der Maler des „Schwäbischen Jahrmarktes“. Dieses Bild hängt für gewöhnlich im Aulendorfer Schloss.

Bad Waldsee ist vertreten durch Pastellporträts von Louis und Johann Nepomuk Lang sowie drei Skulpturen der frühbarocken Bildhauerbrüder Martin und David Zürn. Die kostbar gekleidete Figur aus dem Museum im Kornhaus, vermutlich eine heilige Ursula, ist das „Gesicht“ der Ausstellung und ziert das Plakat.