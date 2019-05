Derwischgewänder und Holzskulpturen: Großes Interesse an Vernissage von Richard W. Allgaier

Zu sehen bis 7. Juli

Im Rahmen der Ausstellung ist am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr eine Filmvorführung geplant. Gezeigt wird der Streifen „ReiseZeit – ZeitReise“. Das SWR-Fernsehen ist am Mittwoch, 8. Mai, zu Gast im Museum im Kornhaus und sendet einen Beitrag über die Werkschau in der abendlichen Landesschau. Zu sehen ist die Ausstellung bis 7. Juli. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 13.30 bis 17.30 Uhr (Samstag, 11.Mai, geschlossen). Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Weitere Infos unter www.museum-bad-waldsee.de (saz)