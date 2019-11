Der Waldseer Nikolaus Ernst Wiest hat jetzt seinen 90. Geburtstag gefeiert

Die meisten Bad Waldseer kennen Ernst Wiest, teilt die Stadt mit. Wenn nicht von einem der acht Vereine her, in denen er seit Jahrzehnten aktiv ist, dann in einer ganz anderen Rolle. Als Sankt Nikolaus erfreue der waschechte Waldseer seit vielen Jahren Kinder und Erwachsene. Aber auch singend und jodelnd könne man den musikalischen Rentner an vielen Orten erleben.

Anfang November, haben ihn Bürgermeister Roland Weinschenk und Brigitte Göppel vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung besucht, um ihm nachträglich zu seinem 90. Geburtstag zu gratulieren und ihm für seine ehrenamtlichen Einsätze zu danken. Der Bürgermeister überreichte einen Geschenkkorb, zwei Citybus-Karten sowie die Glückwunschkarte der Stadt und des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. In den vergangenen 90 Jahren habe Ernst Wiest, der mit drei Brüdern und einer Schwester in Waldsee aufgewachsen ist, sehr viel erlebt, heißt es.

Besonders aufregend und ereignisreich sei es in Amerika gewesen, wo er mehr ab 1953 als zehn Jahre gelebt und gearbeitet hat. Nach seiner Armeezeit entschloss Wiest laut Mitteilung, eine Ausbildung zum Radartechniker zu machen. In seiner Freizeit sei er sehr gerne überall hoch und runter geklettert. Noch mit 80 Jahren habe er den Kilimandscharo bestiegen. Zudem hätten Wasserskifahren und Skifahren zu den großen Leidenschaften gezählt. Er liebe es aber auch, Musik zu machen und zu singen.

Nachdem seine Schwester ihm in ihrem Unternehmen, der Firma Ess in Bad Waldsee, eine Stelle angeboten hatte, kam er wieder zurück in die Bad Waldseer Heimat. Hier kümmerte er sich europaweit um die Expansion des Unternehmens und entwickelte ein neuartiges Schweißgerät. Seine größte Leistung sei allerdings der Bau seines außergewöhnlichen Natursteinhauses mit runden Türmen gewesen, ganz nach dem Stil eines amerikanischen Architekten, teilt die Stadt weiter mit. An diesem Haus habe er mehr als drei Jahre hinweg gearbeitet und dafür ein eigenes Fugenmittel erfunden. Vor nicht ganz zwei Jahren haben er und seine Frau goldene Hochzeit gefeiert. Aus der Ehe stammt Sohn Alexander. Neben einer Schwiegertochter freue sich das Paar auch über die beiden Enkeltöchter – das jüngste Mädchen begleite den Opa hin und wieder als Engelchen, wenn er als Nikolaus auftritt. Seinen 90. Geburtstag hat Ernst Wiest mehrfach gefeiert – mit mehr als 30 Gratulanten, Nachbarn und Freunden zuhause, aber auch mit zahlreichen Gästen im Restaurant sowie mit den jeweiligen Vereinskameraden.