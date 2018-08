Der Waldseeachter fährt mit Vorfreude nach Leipzig

Der vierte Renntag der Ruderbundesliga findet am Samstag, 18. August, in Leipzig statt. Mit Vorfreude werden sich die Ruderer vom Waldseeachter am frühen Freitagmorgen auf den Weg nach Sachsen machen.

Gerudert wird in der Elsterflutbettarena im Clara-Zetkin-Park. Dieser steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Wassers, denn rund um die Regattastrecke findet das „Leipziger Wasserfest“ statt, was wieder mehrere tausend Zuschauer an die Strecke locken wird und eine einzigartige Stimmung verspricht. Dazu werden die Finalläufe bei Dunkelheit unter Flutlicht stattfinden. Ein weiterer Grund zur Freude für die Jungs vom Ruderverein Waldsee sind die vielen Familienangehörigen und Fans des Waldseeachters, die mit nach Leipzig reisen werden.

Wie in den vergangenen beiden Jahre, verlief die Vorbereitung auf den Renntag in Leipzig nicht ganz optimal. Aufgrund von Urlaubs- und Verletzungsbedingten Ausfällen konnte nicht immer wie geplant im Achter trainiert werden, sondern es musste öfters auf den Vierer oder Zweier ausgewichen werden, dennoch blickt Teamkapitän Sebastian Wenzel zuversichtlich auf das Wochenende: „Erfahrungsgemäß liegt uns die Strecke in Leipzig sehr gut, wir haben es auch letztes Jahr nach schwieriger Vorbereitung hier geschafft, gute Rennen zu zeigen.“

Im Hintergrund laufen derweil seit Monaten die Vorbereitungen für das Finale der Ruderbundesliga, im Rahmen des „Erwin-Hymer-Renntages“ auf dem Stadtsee, um am 8. September ein grandioses Event auf die Beine stellen zu können.