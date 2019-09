Der Waldsee-Achter peilt den dritten Sieg an

Der Ruderverein Waldsee 1900 veranstaltet am Wochenende bereits zum 57. Mal die alljährliche Kurzstreckenregatta auf dem Stadtsee in Bad Waldsee. Dieses Jahr können die Bad Waldseer ein großes Teilnehmerfeld verzeichnen – und ein in der Ruderszene äußerst bekannten Namen.

Knapp 1000 Meldungen sind laut Mitteilung zum Meldeschluss eingegangen. Somit werden knapp 450 Sportler aus 39 Vereinen in Bad Waldsee an den Start gehen. In Nico Stahlberg vom Ruderclub Kreuzlingen ist dieses Jahr ein echter Ruderstar zur 57. Kurzstreckenregatta in Bad Waldsee zu Gast. Der Schweizer nahm bereits zweimal an Olympischen Spielen teil (2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro) und war 2017 Weltcup-Gesamtsieger im Männer-Einer (Skiff). Stahlberg absolviert laut eigener Aussage 20 bis 30 Stunden Training pro Woche. In der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 hat der Schweizer zuletzt einen kleinen Rückschlag erlitten, hofft aber immer noch darauf, zum dritten Mal in Folge zu den Sommerspielen fahren zu können.

Vom ausrichtenden Ruderverein Waldsee starten am Wochenende 24 Ruderer. Der Höhepunkt der Regatta ist das Achter-Pokalrennen um den Ehrenpreis der Stadt Bad Waldsee, das traditionell das letzte Rennen der Regatta am Sonntagnachmittag (16.25 Uhr) ist. Der Waldsee-Achter, der mit seiner Saison in der Ruder-Bundesliga in diesem Jahr nicht zufrieden war, tritt gegen die Renngemeinschaft Radolfzell und Waldshut an und versucht, in Bad Waldsee den dritten Sieg in Folge einzufahren.

„Wir freuen uns, dass dieses Jahr wieder so viele Ruderfreunde aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Österreich und der Schweiz nach Bad Waldsee kommen. Wir freuen uns auf faire Wettkämpfe und eine gute Stimmung“, sagt RV-Vorstand Dieter Seebold.