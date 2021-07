Der überflutete Waldseer Uferweg sorgt für kuriose Szenen

Es gibt sie noch, die Kavaliere alter Schule: Dank der Muskelkraft ihres Freundes Eric kam Irina am Samstagnachmittag trocken um den Waldseer Stadtsee, ohne sich dabei ihrer Turnschuhe entledigen zu müssen. Und die beiden Tagestouristen aus der Region hatten sichtlich ihren Spaß dabei, wie sie lachend erzählten. Nach den heftigen Regenfällen stand der Uferweg erneut unter Wasser und viele Spaziergänger wateten hier bei hochsommerlichen Temperaturen barfuß durch das erfrischende Wasser. Sogar der eine oder andere Fisch verirrte sich im bis zu zehn Zentimeter tiefen Wasser des gefluteten Gehweges und geübte SUP-Kapitäne wie Wigge Groß paddelten mit ihrem Board einfach aus dem See heraus direkt in die Grünanlagen. Ein kurioser Sommer in der Kurstadt! Foto: Sabine Ziegler