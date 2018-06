Für viele Waldseer ist der Döchtbühlturm ein Wahrzeichen und mit vielen Erinnerungen verbunden. Stadtarchivar Michael Barczyk hat jüngst den Abriss des gesperrten Aussichtsturms gefordert (die SZ berichtete). Die Stadt sieht keinen Grund für einen Abbruch und verweist auf den Denkmalschutz, der einen Abriss ohnehin verbiete. Bei einer Online-Umfrage der SZ mit insgesamt 278 Stimmen hat sich die Mehrheit der Leser (204) für den Erhalt des Turms ausgesprochen. 43 Lesern ist der Turm egal, 32 würden einen Abriss befürworten. Einige Leser haben der Redaktion ihre Erinnerungen zugeschickt oder persönlich erzählt.

Charlotte Moser erinnert sich ebenfalls an viele Erlebnisse, die rund um den Döchtbühlturm stattgefunden und ihre Kindheitserinnerungen geprägt haben. Ihre Erinnerungen hat sie der Redaktion schriftlich zukommen lassen:

„Bäume und Türme sterben aufrecht, so lautet ein Zitat – und, wie steht es mit unsrem Aussichtsturm auf ,em Däche’? Nein wirklich, eine Schönheit ist er nicht mehr, doch hat er dennoch seinen Zweck erfüllt. Erbaut wurde er als Ehrungsbeweis an den hochverehrten Kaiser Friedrich, auf die höchste Erhebung der Stadt. Viele gute Jahre hat er durchgestanden, auf ordentlichem Platz umgeben von Bäumen mit Jahreszeiten bedingtem Laubwechsel, die ihm einstens noch einen Überblick erlaubten. Doch im Verlauf der Jahrzehnte haben sie ihm diesen mit ihrem Überwuchs geraubt.

Einstens fanden auf der großen Wiese gelungene Kinderfeste statt, der ,Rote Flieger’ Max Kiemel landete bisweilen dort, da herrschte gewaltiger Publikumsverkehr. Der Turm wurde geliebt, geschätzt und bewundert. Die damaligen acht- bis zehnjährigen Kinder, sogar die vom Schwanenberg, bestiegen sowohl den Berg wie den Turm. Mit mutigem Spurt rannten wir die Stufen hoch, bis die Puste ausging. Die Buben stemmten den Lukendeckel hoch, der war ,sauschwer’ und wohin wir schauten, das war ein Fernseherleben.

Die hohen Häuser der Stadt erblickten wir zwischen den Zinnen hindurch. Die beiden Seen, Kirche, Schloss, die Umgebung, die Bauernhäuser, die Kühe auf den Wiesen, die Hügel. Wir wussten nicht wie sie hießen, der Bussen und andere Schlösser, die Schneeberge, wurden die Alpen genannt, wir konnten uns kaum sattsehen.

Autos wie Spielzeuge, Menschen klein wie Stecknadeln, einfach herrlich, wir vergaßen die Zeit. Abwärts fiel uns ein, wir wollten doch die Stufen zählen — nochmals rauf? Nein, ein andermal, wir kommen wieder! Das nette Schwartenmagenhäusle, es gibt’s auch nicht mehr, da wurde rumgeklettert, es gab manchen Riss in der Kleidung und Schimpfe, überhaupt, weil wir so lange und so weit von daheim weg waren, ungefragt. Da gab es noch Sitten...

Was wäre ohne den Turm für diese dann klaffende Lücke vorgesehen? Vielleicht gibt es eine Gedenktafel, ,Entwurf von Herrn Otterbach’. Mal sehen.“