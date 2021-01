3500 Sternsinger-Tüten sind in Bad Waldsee gesegnet worden und stehen nun in St. Peter zur Abholung bereit. Gottesdienstbesucher und andere Bad Waldseer sind dazu aufgerufen, als Sternsinger-Bote für sich, seine Freunde oder Nachbarn eine Tüte mit zu nehmen und zu verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee.

In jeder Tüte befindet sich je ein Stück geweihte Kreide und ein Gebetsblatt. So können die Haushalte selbst das Segensgebet sprechen und sich den Segen über die Haustür schreiben. Ein Stück Schokolade gilt als Gruß der Sternsinger, welche dieses Jahr nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen dürfen. Ein Überweisungsformular zu Gunsten der Bad Waldseer Sternsingerprojekte liegt bei.