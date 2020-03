Der Rohbau ist fertig, gefeiert wird später

Der Rohbau des neuen Seniorenzentrums der Zieglerschen in der Seidenstraße in Bad Waldsee steht. Die Fertigstellung des Gebäudes ist zum Jahresende geplant, der Bezug des Neubaus für Frühjahr 2021. Allerdings wurde das für den laufenden Monat geplante Richtfest in Bad Waldsee laut Pressemitteilung wegen des Coronavirus abgesagt. Ob und in welcher Form ein Ersatztermin in den kommenden Monaten stattfinden kann, werden die Organisatoren entscheiden, wenn sich die aktuelle Lage geklärt habe.

„Die Fertigstellung des Rohbaus ist für uns ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung unseres neuen Seniorenzentrums in Bad Waldsee, der wir mit großer Freude entgegenblicken. Die neue Einrichtung wird den künftigen Bewohnern und Tagespflegegästen die Möglichkeit bieten, in einem familiären Umfeld von professionellen Mitarbeitern bedarfsgerecht unterstützt und begleitet zu werden“, erklärte Sebastian Köbbert, Geschäftsführer in der Altenhilfe der Zieglerschen. Mit dem Neubau soll das Seniorenzentrum der Zieglerschen am Klosterhof ersetzt werden. Dieser Standort erfülle die Vorschriften der Landesheimbauverordnung und die damit einhergehenden Verpflichtung zum Abbau der Doppelzimmer nicht mehr vollumfänglich.

Entstehen werden im neuen Seniorenzentrum der Zieglerschen in Bad Waldsee 56 stationäre Plätze und sieben pflegenahe Wohnungen. Letztere werden über die Einrichtungsleitung Nicole Schwerdtle vermietet. Darüber hinaus sind im Erdgeschoss auch ein Gemeinschaftsbereich und eine Tagespflege geplant.

„Hier entsteht ein modernes, ansprechendes und energetisch nachhaltiges Gebäude. Mein Dank gilt zunächst den am Bau beteiligten Handwerkern für ihre gute Arbeit. Auch der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat bin ich sehr dankbar für die Unterstützung bei der Realisierung unseres Bauvorhabens. Ein großer Dank gilt natürlich auch unseren Nachbarn für ihr Verständnis und die unkomplizierte Zusammenarbeit während der Hoch- und Tiefbauarbeiten“, sagte Christoph Arnegger, Geschäftsführer Facility Management der Zieglerschen.

In diesem Zusammenhang weist die Altenhilfe der Zieglerschen darauf hin, dass man laufend gutes Fachpersonal benötige. „Für unser neues Haus suchen wir aktuell noch eine Wohnbereichsleitung“, erklärt Schwerdtle, Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Bad Waldsee.

Wie es mit dem derzeitigen Gebäude des Seniorenzentrums am Klosterhof weitergeht, steht laut Mitteilung der Zieglerschen noch nicht fest. Aufgrund der strategischen und emotionalen Bedeutung des Hauses für die Zieglerschen und für die Gemeinde Bad Waldsee finden aktuell intensive Gespräche zwischen den Beteiligten und mit Vertretern des Landkreises statt. Ziel sei es, für die Einrichtung am Klosterhof ein Konzept zu entwickeln, welches die Gesamtversorgungsstruktur für unterstützungsbedürftige Senioren in Bad Waldsee optimal ergänzt und gleichzeitig den Wünschen und Bedarfen der Bewohner im Betreuten Wohnen Rechnung trägt.