Der Nikolaus war da!

Wie jedes Jahr am 6. Dezember besuchte der Nikolaus wieder die Döchtbühlkinder in verschiedenen Klassen. Dort berichtete er von seiner Herkunft, seinen guten Taten und erinnert so auch noch heute tradionell an den heiligen Nikolaus. Die Kinder der Klasse 2b spielten kleine Stücke auf dem Klavier vor und sprachen ein Gedicht für ihn. Dafür gab es natürlich auch ein kleines Geschenk: Die Freude über die gefüllten Jutesäcke war jedem Kind deutlich anzusehen. Ein großer Dank gilt hierbei Gerd Gröschl, der seit Jahren sehr gute Beziehungen zum Nikolaus hat. Foto: Stefan Betz / Kristina Fötsch