Der nächste Schritt zur Großen Kreisstadt

Gremiensitzungen findet ab Montag wieder im Haus am Stadtsee statt. Hauptgrund des Umzugs von der Stadthalle ist nach Angaben der Stadt, dass der Saal im Haus am Stadtsee schneller wieder aufgeheizt werden könne, denn trotz der Lüftungsanlage werde coronabedingt alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet. Ein weiterer Vorteil sei zudem, dass die großen Fenster zum See hin geöffnet werden können und dies wesentlich weniger störenden Lärm verursache. Im Haus am Stadtsee können 19 Besucher an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen.