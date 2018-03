Der Kulturfonds ist eine Farce

Insgesamt 18 800 Euro lagen zum Jahresende hin noch im Kulturfördertopf der Stadt. Nur ein Bruchteil wurde an die Kulturschaffenden in Bad Waldsee ausgeschüttet. Das ist kein guter Start. Ja, der Kulturfonds wurde erst im Juli geschaffen. Und ja, die Kulturschaffenden hätten natürlich mehr Anträge einreichen können – wenn nicht müssen. Aber die Bilanz nach den ersten sieben Monaten ist mehr als ernüchternd.

Doch viel schwerer wiegt der Fakt, dass das ursprünglich zur Kulturförderung vorgesehene Geld so sang- und klanglos in den städtischen Rücklagen verschwunden ist. Die allgemeinen Rücklagen sind nicht zweckgebunden, und so kann dieses Geld für Straßenbau, Sanierungen oder Sonstiges verwendet werden. Die 18 800 Euro hätten ganz gezielt und aktuell der Kultur zugutekommen können – wenn nicht müssen. Sei es als Sonderförderung einer Kulturinstitution oder Einmalzahlungen mehrerer Kulturvereine. So gleicht die gut gemeinte Kulturförderrichtlinie eher einer höhnischen Farce.

