Der Kinderschutzbund unterrichtet ukrainische Kinder

In der letzten Ferienwoche wurden vom Kinderschutzbund rund 25 ukrainische Kinder in drei Gruppen täglich auf den kommenden Schulstart vorbereitet. Nachdem ab September für alle ukrainischen Kinder die Schulpflicht besteht, haben mehrere ukrainische Mütter um Unterstützung beim Kinderschutzbund nachgefragt. So sind ab Montag in der letzten Ferienwoche freiwillig 25 ukrainische Kinder im Unterrichtsraum der VHS erschienen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Nach Aussage der Deutschlehrerin Frau Waltraud Ritter-Sturies sind sowohl die Mütter als auch die Kinder der beiden Altersgruppen sehr interessiert. „Diese Kinder zwischen 6 und 16 Jahren sind hoch motiviert, lernen auffällig schnell und freuen sich über das moderne Unterrichtsmaterial“. Die Vorschulkindergruppe wird von Lilia Senn im Pfaffenstüble betreut und spielerisch in das Deutschsprechen eingeführt.