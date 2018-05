Der Kindergarten ist das Geburtstagskind

Vor 30 Jahren hat der kahtolische Kindergarten Gut Betha seine Türen erstmals geöffnet. Ein Grund zum Feiern. Die Einrichtung ist zudem seit zehn Jahren ein zertifizierter Kneipp-Kindergarten – also doppelter Grund zum Feiern. Am 5. Mai steht ein kindgerechtes Programm an.

Um 10.30 Uhr startet der Tag mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Bucher. „Dabei sind die Kinder die Hauptakteure. Sie haben im Vorfeld viel gebastelt, Lieder geübt und sich intensiv auf den Gottesdienst vorbereitet“, berichten Angelika Oberhofer, die Leiterin des Kindergartens Gut Betha, und die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Fürst. Je nach Wetterlage wird der Gottesdienst auf dem angrenzenden Bolzplatz oder im Kindergarten stattfinden. Im Anschluss steht Kinderschminken, Kindertheater und eine Luftballonaktion auf dem Programm. „Die Kinder haben selbstgestaltete Karten, die sie am Luftballon befestigen werden und in den Himmel steigen lassen“, berichtet Fürst. An diesem Tag ist der Kindergarten das Geburtstagskind und wird entsprechend geschmückt.

Seit 30 Jahre werden im Kindergarten Gut Betha bereits Kinder aufgenommen. Beinahe solange ist auch Oberhofer als Erzieherin aktiv. Sie weiß, wie sich der Nachwuchs in dieser Zeit verändert hat: „Das Spiel hat sich verändert. Die Kinder haben heute viel mehr Termine.“ Neben dem Kindergarten stünden eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten an, wie beispielsweise ein Schwimmkurs oder das Erlernen eines Musikinstruments. „Da muss man mit der Zeit gehen und den Kindern im Kindergarten Zeit zum Spielen ermöglichen.“ Die Kontakte mit den Eltern und die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat bezeichnet Oberhofer als „schönes Miteinander“.

Als zehnjähriger Kneipp-Kindergarten erwartet die Institution am 5. Mai eine Auszeichnung des Kneippvereins – das Kneipp-Abzeichen in Bronze. Schließlich wurden und werden die fünf Säulen des Kneippens in den Kindergartenalltag integriert. Spezielle Angebote widmen sich den Säulen: Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung. Wie Oberhofer erklärt, steht der Turnraum jederzeit offen (Bewegung), wird ein eigener Kräutergarten gepflegt (Pflanzen), nimmt der Kindergarten am europäischen Schulfruchtprogramm teil (Ernährung), dürfen die Kinder Wassertreten und Fußbäder nehmen (Wasser) und werden Fantasiereisen mit Musik angeboten (Lebensordnung). „Die Kinder lieben das alles und genießen es, sich in der heutigen Hektik auch mal auf sich selbst zu besinnen“, erklärt Oberhofer.

Aktuell besuchen den Kindergarten 71 Zöglinge und damit ist die Einrichtung „eigentlich voll belegt“, berichtet die Leiterin. Die Kinder sind in drei Gruppen nach Jahrgängen eingeteilt. Damit sind die Kleinsten gemeinsam in einer Gruppe und die älteren Kindergartenkinder unter sich. „Das hat sich bewährt“, so Oberhofer.