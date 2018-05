Der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung

Das Datum des 2. Mai war bewusst für eine Podiumsdiskussion über Lebensmittelverschwendung gesetzt. Denn laut einer Studie des WWF landen in Deutschland alle Lebensmittel eines Jahres, die bis zum 2. Mai produziert werden, auf dem Müll. Der runde Saal in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee war mit 60 Besuchern besetzt, als Hermann Edel, Präsident des Rotary Clubs Bad Waldsee-Aulendorf die Teilnehmer am Podium vorstellte. Neben Thorsten von Borstel, Geschäftsführer von United Against Waste aus Biberach, waren es Eva Neumann vom Kolping Sozialladen, Katja Sontheimer vom Ernährungszentrum Bad Waldsee und Thomas Högg von der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Ravensburg.

„Mit der Schöpfung Gottes verantwortungsvoll umgehen“, mit diesem Satz eröffnete Christian Falkenstein, Vorstandsmitglied des Rotary Clubs als Moderator die Podiumsdiskussion. Eingestimmt auf das Thema Lebensmittelverschwendung hatte von Borstel mit einem Impulsvortrag. „Allein in Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen“, belegte der quirlige Vereinsvorstand mit Tabellen und Fakten. „50 Prozent davon könnten vermieden werden, wenn bei Verbrauchern und Unternehmern zusammen mit der Politik ein Umdenken stattfinden würde. „Lebensmittel gehören in den Magen, nicht in die Tonne“, dieses Resümee wurde mit Beifall bedacht.

Kontrolleur in Bad Waldsee

Den Unterschied zwischen Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum bei Lebensmitteln definierte Högg. Während nach Ablauf des Verbrauchsdatums definitiv Ende des Verzehrs sein muss, kann das Mindesthaltbarkeitsdatum in vielen Fällen auch noch Wochen und Monate überschritten werden. Nach einem kritischen Blick auf Farbe und Beschaffenheit eines Produkts lasse sich oft ein unbekümmertes Verzehren ergeben. Interessant waren seine Ausführungen zur Tätigkeit der Lebensmittelüberwachung. „Ich treffe jeden Tag eine spontane Entscheidung, in welchem Betrieb ich vorspreche“, sagte Högg. Nachdem es im Landkreis Ravensburg insgesamt 14 Kontrolleure gibt, ist er ausschließlich für Bad Waldsee zuständig. „Natürlich kenne ich ein paar schwarze Schafe, aber ich reiße niemandem den Kopf ab“. In den meisten Fällen bestehe Einsicht und auch der Wille zur Einhaltung von Vorschriften.

Sontheimer liegt viel an der Wertschätzung von Lebensmitteln: „Wie viele Arbeit und Mühe, Zeit und Geld stecken doch hier dahinter, mit dieser Erkenntnis müsste jeder Bürger die Verschwendung auf ein Mindestmaß reduziert halten“. Doch schon bei einem Besuch einer zweiten Schulkasse hörte es sich für sie anders an, als sie einen Apfel aufschnitt und nach zehn Minuten fragte: „Kann man diese etwas braunen Apfelschnitten jetzt noch essen“, kam ein vielstimmiges ‚Nein‘ der Kinder“. Selbst viele Jahre in einer Großküche gearbeitet, weiß Sontheimer von der Kunst, das Essen richtig zu bemessen. Auch wenn Lebensmittel unberührt beim Gast waren, dürfen sie nicht mehr wiederverwendet werden.

Aussortierte Lebensmittel von ortsansässigen und umliegenden Händlern darf der Kolping Sozialladen Bad Waldsee zweimal in der Woche abholen. Mit etwas Stolz berichtete Neumann von ihren 18 Frauen und Männern, welche hier jeweils am Dienstag und Freitag im Dachsweg ehrenamtlich arbeiten. Frühmorgens schon werden die eingefahrenen Produkte gesichtet und sortiert. Dabei wird jeder Salatkopf geprüft oder bei Verpackungen ein Verbrauchsdatum angeschaut. Ab 10.30 Uhr kommen derzeit zwischen 25 und 35 Personen mit Berechtigungsschein zum günstigen Einkauf. „Es könnten aber doppelt so viele Personen bei uns einkaufen, leider müssen wir noch gute Lebensmittel einem Bauern für seine Hühner, Enten und Gänse mitgeben. Besonders schade ist es um viele Brotartikel, welche dann zu Pferdefutter werden“, so Neumann. Doch hier könnte es in Bälde eine Verbesserung geben.

Nach langen Verhandlungen ist es dem Kolping Sozialladen gelungen, ein Ladengeschäft in der Innenstadt zu mieten. Ab 1. Juni stellt die ehemalige Bäckerei Klink das Ladengeschäft am Schwanenberg zu günstigen Bedingungen dem Sozialladen zur Verfügung. Schon heute spart Neumann auf die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges und hofft dabei auch auf Spenden. Doch für dieses Jahr hatte der Rotary Club bereits an Kolping Solisatt Aulendorf das anstelle eines Eintritts gespendete Geld der Veranstaltung zugesagt. Nach einer Aufrundung durch den Vorstand kamen hier immerhin 500 Euro zusammen. Spontan fasste der Vorstand von Rotary den Beschluss, in gleicher Höhe dem Kolping Sozialladen Bad Waldsee eine Spende zu überweisen.

In einer allgemeinen Diskussion stellten Helga Lorinser und Sabine Mayerhofer das Projekt der Solawi Bad Waldsee vor. „Bei dieser solidarischen Landwirtschaft gibt es für 75 Haushalte nur ein Mindestmaß an Lebensmittelverschwendung, jeder baut nämlich nur das an, was er auch essen will“.