Der Herr des Kräutergartens

1995 hat Kurt Gindele seine erste Führung durch den Kräutergarten des Bad Waldseer Kneippvereins gegeben. Heute, 19 Jahre später, blickt er auf über 600 Führungen mit insgesamt rund 6500 interessierten Teilnehmern zurück. Und der Kräutergarten ist aus seinem Leben kaum mehr wegzudenken.

„Gerade in den Anfangsjahren sind ganze Omnibusse voller Menschen aus Ulm und Stuttgart zu den Führungen angefahren gekommen. Schließlich war es einer der ersten Kräutergärten der Region. Da habe ich mich schon sehr geehrt gefühlt“, erinnert sich der 80-Jährige an die Anfänge und die Resonanz auf seine Idee, neben dem Elisabethenbad einen solchen Garten anzupflanzen. Gemeinsam mit Wilmar Oppermann befreite Gindele den Kneippverein 1995 aus seinem rund 20 Jahre andauernden Dornröschenschlaf, wie er es nennt. 26 Mitglieder zählte das damalige Protokoll, heute sind es rund 200.

Von April bis zum ersten Schneefall führt Gindele wöchentlich an jedem Mittwoch durch die liebevoll angelegten Gartenbeete und hat große Freude daran, den Menschen die Wirkstoffe der verschiedenen Heilpflanzen näher zu bringen. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es nicht immer gleich der chemischen Keule bedarf und dass es auch andere Möglichkeiten gibt“, erklärt der Vorsitzende des Bad Waldseer Kneippvereins. Gelb leuchtende Schilder weisen den Besuchern den Weg durch die krankheitsbezogenen Parzellen. So ist dort beispielsweise Herz-Kreislauf zu lesen und Gindele zeigt auf die dahinter eingebettete krautige Pflanze Herzgespann: „Der Wirkstoff hat sich seit Jahrzehnten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewährt – aber auch Rosmarin, Fingerhut, Maiglöckchen oder Weißdorn helfen.“ Ganz nebenbei gibt der Heilpflanzen-Experte seinen Teilnehmern wertvolle Tipps und rät dazu, mehr Tee zu trinken. Schließlich würden auf diese Weise 90 Prozent der Wirkstoffe der Pflanzen aufgenommen. Als Faustregel erläutert er, dass bei getrockneten Pflanzen die Menge ausreiche, die zwischen drei Finger passt. Bei frischen Heilpflanzen sei die vierfache Menge erforderlich. „Und wenn ein Tee nicht so bekömmlich schmeckt, dann einfach ein Stück Süßholzwurzel dazu geben“, empfiehlt Gindele, zählt medizinische Bäder, Tinkturen, Kräutersalz- und Likör und Heublumensäcke als weitere Möglichkeiten zur Wirkstoffaufnahme auf.

In Kooperation mit den Städtischen Kurbetrieben und mit Hilfe von Roland Schaette wurde der verbrauchte, alte Boden erst vor zwei Monaten gegen neuen ausgetauscht. Zudem wurden neue Pflanzen gesetzt. Und so bringt Gindele derzeit jeden Tag mit der Pflege des Kräutergartens zu. Dabei plagt ihn ob der ganzen Freude über das ansehnliche Areal gleichwohl eine Sorge: es ist der Buchsbaumzünsler. „Das ist eine Raupe, die hier gerade einiges anfrisst. Ich hoffe, dass ich das schnell in den Griff bekomme und nichts ausgetauscht werden muss.“

Wenn Gindele so über sein Hobby spricht und sein Wissen über die Heilkräuter teilt, ist ihm seine Begeisterung deutlich anzumerken. Mit leuchtenden Augen zitiert er Pfarrer Sebastian Kneipp, weist darauf hin, dass regelmäßiges Leinsamenessen förderlich für die Verdauung ist und zeigt weitere Beete im Kräutergarten, die Getreidesorten zeigen. „Ich habe große Freude am Garten und an den Führungen. Und wenn es mir gelingt, dass ich Anregungen für ein gesundes, fröhliches Alt werden geben kann, dann ist doch alles erreicht.“

Jeden Mittwoch um 15 Uhr bietet Kurt Gindele seine Kräutergarten-Führung an. Zudem wird am Sonntag, 13. Juli, ab 14 Uhr ein Heilkräuterfest im Kräutergarten beim Elisabethenbad veranstaltet. Neben Kaffee und Kuchen wird es Unterhaltungsmusik und Kräuterführungen geben. Bei Regenwetter entfällt die Veranstaltung. Weitere Informationen unter: www.kneippverein-bad-waldsee.de