Der FV Bad Waldsee stellt sich neu auf

Der FV Bad Waldsee hat bei seines Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag, 3. Juli gleich sechs Positionen neu besetzt und sich laut Pressmitteilung zukunftsorientiert aufgestellt. Vor 75 Mitgliedern führte Steffen Schaz in knapp zwei Stunden durch die Tagesordnungspunkte. Die Versammlung fand unter den notwendigen Auflagen in einem offenen Pavillon auf der Terrasse des Vereinsheims statt.

Jürg Senger als neuer Vorstand Sport darf sich mit Jonas Teufel über Hilfe im Aktiven Bereich freuen. Zudem unterstützt Lea-Sophie Söndgen das Ressort Damen. Tanja Torresin und Roland Ruoff, beide bereits in der Jugendvollversammlung zur Jugendleiter Juniorinnen gewählt, wurden durch die Mitgliederversammlung bestätigt.

Auch der Finanzbereich wurde teilweise neu aufgestellt. Wolfgang Achberger übernimmt den Vorstandsposten von Regina Cengel, welche zukünftig den Vorstand Vereinsanlagen und Veranstaltungen übernehmen wird. Als Ressortleitung Werbung wurde Siegfried Teufel neu aufgenommen und für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Steffen Schaz für weitere zwei Jahre gewählt.

Veränderungen gab es auch im Bereich „Vereinsanlagen und Veranstaltungen“. Der langjährige Vorstand Sebastian Jans hat sein Amt niedergelegt, nachdem er zuvor, wie alle anderen auch, einstimmig entlastet wurde. Unter Regina Cengel wird zukünftig Simone Schranz für die Veranstaltungen zuständig sein. Auf den Vereinsanlagen wird Sven Schimang das Zepter in die Hand nehmen.

Jeder der Ressortleiter legte zuvor Rechenschaft über das Jubiläumsjahr 2019 ab. Das 100-jährige Vereinsjubiläum sei ein intensives Jahr gewesen. Bewusst klein habe man die Feierlichkeiten gehalten. Besonders gelungen sei das Legendenspiel gewesen, wo man viele ehemalige FVW-Stars begrüßen konnte.

Lydia Hohl berichtete von den erfolgreichen Damen und Juniorinnen. 52 Mädchen von der D- bis zur A-Jugend schnüren Ihre Schuhe regelmäßig für den FV Bad Waldsee. Einige Erfolge habe es zu feiern gegeben, wie der Sieg des Bodenseecups in Lindau. Bei den Damen gab es einige Abgänge zu Saisonbeginn, aber der Teamgeist sei groß. Bei den Junioren berichtete Jochen Schaz vom Fußball bei den Bambinis und F-Junioren bis hin zur Meisterschaft in der E-Jugend. Auch das internationale Jugendturnier mit über 1000 Kindern im Jubiläumsjahr sei nochmals Thema gewesen. Corona-bedingt konnte das Turnier dieses Jahr nicht stattfinden .

Bei den Aktiven übernahm Cengiz Cengel den Rechenschaftsbericht. Besonders zu Saisonbeginn wurde von einer äußerst herausfordernden Situation berichtet. Wenige Spieler, kein Trainer und ein scheidender Spielleiter waren nicht die besten Voraussetzungen. Dennoch seien alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, 12 Spieler zurückgewonnen, reaktiviert, einen Trainer übergangsweise gefunden und so der Start in die Saison möglich. Mit der neuen Struktur im Verein sei ein starkes Fundament erstellt, um die Zukunft positiv zu gestalten.

Laut Kassier Florian Beddig war 2019 finanziell ein gutes Jahr. Es sei an den richtigen Stellen investiert und dennoch gut gehaushaltet worden. Dies habe auch der Kassenprüfer so bestätigt. Ein Teil der Finanzen machten die von Simone Schranz geführten Werbepartner aus, die sich an der Bande, auf der neuen Homepage, im Stadionheft oder in Großformat als Banner am Fangzaun präsentieren können. Verbesserungspotential gibt es im Bereich des Stadionheftes, so wurde berichtet.

Einen besonderen Dank und ein kleines Präsent gab es, für die jahrelange Arbeit von Sebastian Jans und Lydia Hohl sowie Natascha Beddig, die die Mitgliederverwaltung an Andrea Geist übergeben habe.