Der FV Bad Waldsee baut auf seine Jugend

Zwei Mannschaften bei den E-Junioren, zwei Mannschaften bei den D-Junioren, jeweils ein eigenes Team bei den D-Juniorinnen und C-Juniorinnen sowie zwei Mannschaften bei den C-Junioren: Im Jugendbereich ist der FV Bad Waldsee gut aufgestellt. Die erste Mannschaft der U15 ist in der Leistungsstaffel nach fünf Spieltagen mit der Optimalpunktzahl von 15 Zählern und einem Torverhältnis von 21:0 Spitzenreiter. In der A- und B-Jugend sowie seit Kurzem auch bei den Frauen kooperiert der FV mit dem SV Reute. „Das Aushängeschild des Vereins ist die Jugend“, freut sich daher Steffen Schaz aus dem Vorstand der Bad Waldseer.

13 Mannschaften mit 300 Kindern und Jugendlichen schickt der FV im Jugendbereich in den wöchentlichen Spielbetrieb. Seit sieben Jahren gibt es in der A- und B-Jugend bereits die kooperative und erfolgreiche Spielgemeinschaft mit dem SV Reute. „Beide Vereine tun dies bewusst und unter der Leitung zertifizierter Trainer, unabhängig davon, ob einer von beiden auch selbst diese Mannschaft stellen könnte“, teilt Schaz mit. Der FV-Vorstand nimmt damit Bezug auf den Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ (Ein Fußball-Dino am Scheideweg, 16. Oktober) und will klarstellen, dass es beim Traditionsverein derzeit zwar sportliche Probleme in der ersten Mannschaft der Aktiven gibt, aber keine im Jugendbereich. Stolz sind die Bad Waldseer auch und vor allem auf ihr jährliches, internationales Jugendturnier mit 1000 Kindern, woraus unter anderem Spenden an soziale Einrichtungen resultieren.