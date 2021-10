Der Fehlstart der Bad Waldseer Volleyballer ist perfekt

Zweifellos hatten die Regionalliga-Volleyballer der TG Bad Waldsee samt ihrer Trainerin Evi Müllerschön von ihrer Reise ins Badische mehr erwartet. Die 1:3 (26:28, 25:23, 23:25, 18:25)-Niederlage gegen den SSC Karlsruhe II verschiebt die aktuellen Ambitionen der TG ins hintere Tabellendrittel. Der Fehlstart in die laufende Spielzeit ist damit perfekt. Entsprechend enttäuscht zeigte sich denn auch die Trainerin.

Müllerschöns Analyse ähnelte in zentralen Teilen der des ersten Spiels in Stuttgart. Sie sieht als Achillesferse ihrer Mannschaft in erster Linie das unbefriedigende Annahmeverhalten. Die Konsequenzen daraus hat zunächst der Zuspieler zu ertragen, dessen lange Laufwege ein sicheres und verwertbares Passspiel zum angreifenden Spieler verunmöglichen. Schnellangriffe über die Netzmitte fehlten nahezu komplett. Um diese auszuführen, benötigt der Zuspieler exakte Bälle, die er in Ruhe und hoher Konzentration für Schnellangriffe verwenden kann. Fehlt dieses Element, ist es auf dem hohen Regionalliganiveau sehr schwer, sich durchzusetzen. Evi Müllerschön ihrerseits sieht das Spiel in Karlsruhe als ernsthaften Warnschuss.

Dabei hatten die Oberschwaben in den ersten drei Spielabschnitten eine gleichwertige Rolle gespielt. Diese Satzergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Allerdings zeigten sich Teile des Teams bei den knappen Abständen der steigenden Nervenbelastung nicht gewachsen. Dagegen zeichnete sich bei seinen variablen Angriffen Andreas Beck mit Coolness aus. Neben ihm setzte sich der auf der Diagonalen als Hauptangreifer eingesetzte Axel Bloching immer wieder in Szene.

Hart ging es in den ersten drei Akten hin und her und kein Team setzte sich deutlich ab. Beide Mannschaften waren immer in der Lage, zwei oder drei Punkte Rückstand aufzuholen. Dabei spielten klug getimte Auszeiten und entsprechende Einwechslungen eine mit entscheidende Rolle. Das Glück am Ende der Sätze lag zweimal bei den Platzherren, lediglich den zweiten Durchgang entschied die TG für sich. Als ausschlaggebend vermerkte die Trainerin bei den verlorenen Sätzen die Aufschlagsfehler der TG im engen Satzfinish.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich im vierten Teil. Jetzt waren die die Badener Spieler permanent am Drücker und ließen keinen Zweifel daran, ihre Überlegenheit in Zählbares verwandeln zu wollen. Müllerschöns Schützlinge mussten schließlich die Waffen strecken, womit verdienter Maßen die Punkte in Karlsruhe blieben. Vor dem nächsten Match zuhause gegen den SV Fellbach II liegt reichlich Arbeit vor Mannschaft und Trainerin.