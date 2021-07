Der Federle-Brunnen ist zurück

Der Federle-Brunnen ist wieder zurück auf der Hochstatt. Mit einem Mobilkran wurde erst das schwere Unterteil aufgebaut und anschließend durfte Hans Federle „einfliegen“, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Während der Bauarbeiten für „Altstadt für Alle“ hatte ein Steinmetz das Unterteil wieder auf Vordermann gebracht. Das Oberteil mit der Figur wartete derweil beim städtischen Baubetriebshof, heißt es in der Mitteilung. Beim Einsetzen des Brunnens war auch Künstler René Auer dabei, der den Brunnen erschaffen hat und sich sehr darüber freute, dass er nun wieder an seinen angestammten Platz zurückgekehrt ist.