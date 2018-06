Fast ist aus dem Aktionstag schon eine ganze Woche im Zeichen von Energie und Mobilität geworden. Rund um den mittlerweile 4. Energietag in Bad Waldsee, der am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 15 Uhr stattfindet, haben die Organisatoren in diesem Jahr noch weitere Aktionen zum Thema initiiert – und kommen so der steigenden Nachfrage nach.

Bereits heute wird die blaue Klimakugel auf der Grabenmühle angebracht, deren Bedeutung am Samstag von Bürgermeister Roland Weinschenk zur Eröffnung des Energietages um 10 Uhr erläutert wird. Derweil laden Sprüche an der Kugel, auf Postern sowie Bannern zum Nachdenken ein und stimmen so auf den vierten Energietag auf dem Grabenmühlplatz ein.

Zwei Fahrrad-Aktionen geplant

Zeitgleich wird die Fahrrad-Aktion „Bad Waldsee radelt und gewinnt“ gestartet, die bis zum 25. Oktober dauert und die Teilnehmer anregen soll, dem Zweirad den Vortritt gegenüber dem Auto zu geben. Neben körperlicher Fitness, warten auf die Teilnehmer mehr als 100 Preise. Zudem hält die Zweiradbörse für Fahrrad-Freunde zum ersten Mal gebrauchte Räder in unterschiedlichsten Variationen bereit: von Kinderrädern über Mountainbikes bis hin zu Elektrofahrrädern. „Allein im vergangenen Jahr wurden etwa 470000 E-Bikes verkauft, so dass sich langsam ein Gebrauchtmarkt dafür entwickelt“, erklärt Mitorganisator Bernhard Schultes vom Netzwerk Oberschwaben. Wer sein Rad vermitteln möchte, kann dies von 9 bis 10 Uhr gegen eine Gebühr von zwei Euro anliefern. Der Verkauf findet von 10 Uhr bis 13 Uhr statt. Zudem wird eine kostenlose Akku-Überprüfung für Elektrofahrräder angeboten.

Bewährtes und neues Programm

Neben den bewährten Klassikern des Aktionstages, wie Energieberatung, Produkt- und Trendpräsentationen, Testparcours für verschiedene Fortbewegungsmittel und einer Ausstellung zur Erzeugung und Nutzung von regenerativer Energie, startet in diesem Jahr auch die Landesinitiative „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“ in Bad Waldsee – als erste von 20 Stationen. Hier können Interessierte beispielsweise testen, was für ein Mobilitätstyp sie sind.

Die Kurverwaltung bietet unter dem Motto „Urlaubsziel Heimat“ umweltfreundliche Touristikangebote für Daheimgebliebene und das Energieteam der Stadt wird vor Ort über seine Aktivitäten und den European-Energy-Award in Gold berichten. Außerdem werden am Stand der Stadt Energieberatungen für die ersten 50 Interessenten kostenfrei vergeben.

Auch auf Landkreisebene tut sich einiges: Das Bundesförderprojekt „Emma – Elektromobil mit Anschluss“ im Bodenseekreis kombiniert Elektro-Carsharing und öffentlichen Nahverkehr zu einem Mobilitätsangebot für den ländlichen Raum. Vertreter des Technikcampus Friedrichshafen der Dualen Hochschule Ravensburg zeigen zudem auf, welche Facetten Elektromobilität bei ihnen hat.

Das von den Azubis aller städtischen Einrichtungen geplante Rahmenprogramm für junge Besucher, darunter zum Beispiel die Energie-Rallye, das Solarboot-Rennen oder das „Energie-Kasperle-Theater“, bringt schon den Kleinsten die Themen Energiesparen und Nachhaltigkeit näher. So wird im Solar-Kocher Popcorn gemacht oder es werden Solar-Fingerwärmer gebaut. Wem bei der Erkundungstour der Saft ausgehen sollte, kann sich bei mit Power-Drinks an der Saftbar der Mensa wieder auftanken.

Expedition N

Nach dem Energietag informiert die Informations- und Bildungsinitiative „Expedition N“ voraussichtlich auf dem Parkplatz Bleiche von Montag, 11. Mai bis Mittwoch, 13. Mai über die Chancen und Herausforderungen der Energiewende. Interessierte können das zweistöckige Expeditionsmobil der Baden-Württemberg-Stiftung am Montag von 9.15 bis 11.15 Uhr und von 12 bis 13 Uhr, am Dienstag von 9 bis 11.15 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr auf eigene Faust erkunden. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit erleben“ warten am Dienstag um 9.15, 10.15, 14 und 15 Uhr Live-Präsentationen ausgewählter Exponate auf alle Entdecker. Der Eintritt ins Expeditionsmobil ist frei.

Zum Energietag am 9. Mai kann der Citybus im gesamten Streckennetz kostenfrei genutzt werden. Weitere Informationen zum Tag gibt’s im Internet unter

bad-waldsee.de