Der Brauch ist zurück: Großes Funkenfeuer in Michelwinnaden

Der Brauch des Funkenfeuers ist am Samstag, 5. März, auch von der Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden fortgesetzt worden. Um 9 Uhr Uhr trafen sich die Mitglieder des Aufbauteams der Ortschaftsverwaltung und der Oldtimerfreunde Michelwinnaden laut Pressemitteilung auf der Wiese hinter dem Anwesen von Edmund Gresser. Mit fünf Traktoren und Kipper-Anhängern sowie zwei mobilen Greifbaggern wurde Reisig aus Baum- und Heckenschnitten bei den Einwohnern von Michelwinnaden und Umgebung abgeholt.

Zehn Meter hoher Funken

Philipp Hepp und Stefan Storrer schichteten das angelieferte Reisig, das von Hubert Schmid und Sebastian Jekal mit ihren Teleskopladern nach oben gereicht wurde, konusförmig bis auf die endgültige Höhe von rund zehn Metern auf, wie aus der Mitteilung der Oldtimerfreunde weiter hervorgeht. Am späten Nachmittag gegen 16 Uhr war der Funken fertig aufgeschichtet. Ab 18 Uhr kamen die ersten Besucher in gespannter Erwartung auf das Entzünden des Funkenfeuers.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Markus Sigg und die Funkenbauer Dennis Hepp und Stefan Storrer entzündeten um 18.45 Uhr das Funkenfeuer, heißt es in der Mitteilung weiter. Rasch stand der ganze Funken hell erleuchtet in Flammen. Eine dunkle Rauchwolke wurde von dem starken Ostwind in Richtung Michelwinnaden getrieben und verdunkelte zeitweise die Silhouette des Nachthimmels vor Michelwinnaden.

Rund 90 Besucher waren da

Die etwa 90 Besucher verteilten sich laut Mitteilung unter der Einhaltung des Abstandsgebots weiträumig auf dem Gelände vor dem Funken. Mit dem lodernden Funkenfeuer konnte nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr der Brauch des Winteraustreibens in Michelwinnaden wieder aufgenommen werden, freuen sich die Oldtimerfreunde in dem Schreiben abschließend.