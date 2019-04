Der Bad Waldseer Frühling startet mit einem verkaufsoffenen Sonntag

Mit einem verkaufsoffenen Sonntag startet die Einkaufsstadt am Sonntag, 7. April, in den „Bad Waldseer Frühling“. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren die Fachgeschäfte die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode und das Rahmenprogramm eignet sich für die ganze Familie. Weiterer Anziehungspunkt dürfte das Frühlingsfest im Erwin-Hymer-Center sein – hier werden die neuen Freizeitfahrzeuge präsentiert und Traumschiffkapitän Sascha Hehn gibt Autogramme.

Nachdem Ostern in diesem Jahr sehr spät im Jahr liegt, drängen sich Anfang April gleich mehrere Einkaufssonntage und andere Großveranstaltungen zwischen Ulm und Bodensee. So haben am 7. April unter anderem auch Bad Wurzach und Friedrichshafen ihre Geschäfte nachmittags geöffnet. Und in Weingarten gibt es am Wochenende den ersten Street-Food-Markt unter freiem Himmel. Das bindet potentielle Kundschaft, die sonst gerne nach Bad Waldsee kommt zum Einkaufen. „Uns ist aber trotzdem nicht bange für den Sonntag, zumal wir erstmals großräumiger plakatiert und damit aktiv für unseren Bad Waldseer Frühling geworben haben“, meint Robert Lippmann Vorstand vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) zum großen Konkurrenzprogramm an diesem Tag in Oberschwaben.

Grundsätzlich informiere sich der veranstaltende HGV rechtzeitig darüber, ob sich die ausgewählten Termine mit den Veranstaltungen in den Nachbarstädten überschneiden. „Aber im Herbst sind wir direkt gebunden an die Ruderregatta, die ein schönes Rahmenprogramm für die Geschäfte abgibt, und im Frühjahr war es eben dieses Mal schwierig wegen Ostern“, räumt Lippmann ein. Bekanntlich nutzt der HGV diesen Tag in Kooperation mit der Stadt, um sich einem großen Kundenkreis aus der Region als attraktive und kundenfreundliche Einkaufstadt zu präsentieren.

„Bad Waldsee punktet nicht nur mit seinem Flair. Bei uns werden auch Individualität und Kundenservice großgeschrieben und das schätzen die Kunden, wie sie uns beim Einkaufen vor Ort gerne erzählen“, weiß Ingrid Wölflingseder, Inhaberin eines Wäschefachgeschäftes. Als Mitglied des HGV-Vorstands zeichnet sie zudem für die Koordination des ersten verkaufsoffenen Sonntags 2019 verantwortlich und hat ein Programm organisiert.

Die Band Hossen spielt auf dem Rathausplatz, wo sich auch die Infostände von „Schwäbisch Media“ und des „Bad Waldseer Lauffiebers“ sowie ein Kinderkarussell finden. Die Stadtkapelle Bad Waldsee sorgt ab 14 Uhr auf der Hochstatt für musikalische Unterhaltung. Zum bewährten kulinarischen Angebot der vielen Cafés und Restaurants hat der Verein auf der Hochstatt mehrere Stände mit Gegrilltem und Süßem zur Verköstigung der Besucher bestellt. Zwei örtliche Autohäuser stellen ihre neuen Fahrzeuge in der Hauptstraße vor.

Die Geschäftsleute der Wurzacher Straße begrüßen ihre Kunden zum Tulpensonntag. Ein roter Teppich wird ausgerollt, jeder Kunde bekommt eine frische Blume aus Holland überreicht und eine Band spielt Livemusik unter freiem Himmel. Auch der Waldseer Weltladen beteiligt sich am Einkaufssonntag und trägt mit dem Ausschank von fair gehandeltem Seewaldo-Kaffee zur Belebung am Ravensburger Tor bei. Und der familienfreundliche Charakter wird durch ein Kinderprogramm des Kinderschutzbundes auf der Grabenmühle hervorgehoben.

Das Erwin-Hymer-Center lädt am 6. und 7. April zum Frühlingsfest mit Musik und Bewirtung ein und präsentiert die neuen Freizeitfahrzeuge. Zudem gibt der Schauspieler Sascha Hehn hier am Sonntag um 14 Uhr eine Autogrammstunde. Auch im Gewerbegebiet Wasserstall laden die Geschäfte zum Einkaufsbummel ein. Ab 13 Uhr findet außerdem ein Flohmarkt für jedermann auf dem Kaufmarkt-Parkplatz im Ballenmoos statt.