Der ausgebüxte Diamantfasan ist zurück

Ein glückliches Ende für den entlaufenen Diamant- oder auch Amherstfasan: Statt Opfer eines Marders oder Fuchses zu werden, hat der prächtige Vogel wieder den Weg zurück nach Hause gefunden – zurück zu Gerhard Laux.

„Heute Morgen hat mich mein Enkelchen angerufen und gesagt: ,Opa, Dein Fasan hat es in die Zeitung geschafft’“, sagt Gerhard Laux (wir berichteten: „Besuch eines Diamantfasans gibt Rätsel auf“, SZ vom 23. Januar). Er ist der Besitzer des zwei Jahre alten Tieres und kann Licht ins Dunkel des Fasanenausflugs bringen.

Laux war bis vor Kurzem für die Landwirtschaft des Klosters Bonlanden zwischen Ochsenhausen und Kirchdorf an der Iller zuständig. Nun ist der 60-Jährige im Vorruhestand und hat im September die ehemalige Besamungsstation des Württembergischen Braunviehzuchtverbands im Bad Waldseer Hopfenweilerweg übernommen. Zehn Jahre lang hat er hier auch gearbeitet, bevor er den Posten im Kloster Bonlanden angetreten hat.

Fasane selbst gezüchtet

Um etliche Tiere hat er sich bereits im Kloster gekümmert. „Es gab viele Besucher“, sagt Laux, und die schätzten die Tiere dort sehr. Dort gab es Pferde und Ponys sowie Hühner, Tauben – und eben Diamantfasane. „Ich habe auch selbst gezüchtet“, sagt der gebürtige Lippertsweilerer. Die Eltern des ausgebüxten Diamantfasans hat er – noch zu Klosterzeiten – geschenkt bekommen. Zwei Nachkommen hat er mit nach Bad Waldsee genommen. „Die Mutter ist auch gerne mal abgehauen. Und auch sein Bruder ist schon mal ausgebüxt“, sagt Laux über den Heimkehrer, der nun wieder munter mit seinem Bruder und unzähligen anderen Federviechern in einem weitläufigen Gehege hinter dem Stall umherläuft.

Wie das prächtige Tier entkommen ist, gibt auch Laux ein Rätsel auf. „Er muss durch das Netz geschlüpft sein“, vermutet er. Über dem Gehege ist ein Netz gespannt – damit die Tiere nicht abhauen können, aber vor allem auch dafür, dass kein Greifvogel eins seiner Tiere als Beute schnappen kann. Die Maschen sind groß, aber scheinen nicht groß genug für einen Fasan zur Flucht zu sein. Eine andere Erklärung gibt es allerdings nicht.

Am Sonntag hat der Ausflug des Diamantfasans sein Ende genommen, berichtet Laux glücklich. Fünf Tage lang hat er seinen prächtigen Vogel vermisst – also bereits vier Tage, bevor er Familie Eichhorn im Drosselweg am Samstag einen Besuch abgestattet hatte. Die ehemalige Besamungsstation liegt auf einer leichten Anhöhe, direkt neben dem Stadtgebiet, dessen Straßen Vogelnamen tragen – ein Steinwurf vom Fasanenweg entfernt. Die Nachbarin am Fuße der kleinen Anhöhe hat den Fasan im Garten erspäht und so über Umwege wiederum Laux informiert. „Ich bin ja noch neu hier, mich kennen noch nicht so viele“, sagt Laux, der nun in Steinach wohnt.

Also ist er mit dem Köcher zur Nachbarin, um seinen Ausflügler wieder einzufangen. „Den Köcher mag er gar nicht“, sagt Laux. „Und normalerweise fliegt der Fasan nicht so gern.“ Der Anblick des Köchers muss das farbenfrohe Tier dennoch dazu animiert haben, die Flügel auszubreiten und den Hang hinaufzufliegen. Oben angekommen, habe er die Stimme seines Bruders gehört. Laux hat das Tier in Richtung Geflügelgehege gescheucht und den Ausreißer schließlich wieder mit dessen Bruder und den Hühnern und Tauben im Gehege vereinen können.

In den kommenden Monaten möchte Laux sein Gelände im Hopfenweilerweg mehr für Publikum öffnen. Anziehungspunkt sind dabei die vier Pferde, fünf Ponys und die bunte Mischung aus Federvieh – inklusive der beiden prächtigen Fasane. Und er denkt darüber nach, Kutschfahrten anzubieten. Auch ein Internetauftritt sei schon in Planung.

Wer heute schon Interesse am Besuch der Tiere hat, kann sich mit Gerhard Laux telefonisch in Verbindung setzen unter 07524/915013, oder 0751/70141520.