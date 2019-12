Den „Bad Waldseer Brotbeutel“ gibt’s mit drei Motiven

Jeden Tag ein Brötchen oder auch zwei – eingepackt in eine Bäckertüte – das gehört für viele zum Start in den Tag, zur Mittagspause oder zum Abendessen. Wie die Stadt Bad Waldsee mitteilt, komme so im Laufe der Zeit eine riesige Menge an Papiertüten zusammen. Als nachhaltige Alternative habe das Energieteam der Stadt Bad Waldsee jetzt einen wiederverwertbaren Brotbeutel in Umlauf gebracht.

Unter allen Schulen hatte die Stadt im vergangenen Frühjahr einen Malwettbewerb für ein Motiv für den „Bad Waldseer Brotbeutel“ ausgelobt. Das Thema lautete „Nachhaltigkeit in unserer Stadt“. Insgesamt gingen 28 Bilder, laut Pressemitteilung eines ideenreicher als das andere, ein. Die Qual der Wahl hatte dann die Jury des Energieteams. Da drei Motive dieselbe Punktzahl erhielten, entschied die Jury, dass es drei Siegermotive geben soll, die alle auf den Brotbeutel gedruckt werden.

Beim „Rathaus- Advent“ sind nun die Künstler bekanntgegeben worden: Joyce Schmidt (Eugen-Bolz-Schule, damalige Klasse 3) mit dem Motiv „Wir haben es in der Hand“, Rajko Arellaro (Döchtbühlschule, damalige Klasse 4) mit dem Motiv „Bad Waldsee kämpft für die Umwelt“ und Soraya Miller (Döchtbühlschule, damalige Klasse 4) mit dem Motiv „Geh Brot besorgen und denk an Morgen“. Bürgermeister Roland Weinschenk überreichte das Preisgeld sowie die Brotbeutel mit den jeweiligen Motiven.

Jeder könne mit den „Bad Waldseer Brotbeuteln“ einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, teilt die Stadt weiter mit. Erhältlich sind sie bei der Tourist- Information zum Selbstkostenpreis von 2,50 Euro. Übrigens: Die waschbaren Brotbeutel eigneten sich nicht nur für Brot oder Brötchen und andere Einkäufe, sondern auch als umweltfreundliche Geschenkverpackung für Weihnachtsgeschenke. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Städtischen Rehakliniken seien bereits stolze Besitzer – sie erhielten jeweils ein Exemplar bei der Weihnachtsfeier.