Demonstration für Erhalt des Waldseer Krankenhauses

„Zusammen gehen wir hinaus und kämpfen für das Krankenhaus“ – unter diesem Motto lädt Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne zur Demonstration für den Erhalt der Klinik ein. Die Demonstration findet am Mittwoch, 13. April, ab 18.30 Uhr statt und beginnt auf dem Rathausplatz. Von dort aus soll es einen gemeinsamen Gang zum Krankenhaus geben. Veranstalter der Demo sind die Stadt Bad Waldsee zusammen mit der Bürgerinitiative Krankenhaus Bad Waldsee.

Der Weg führt laut Pressemitteilung der Stadt vom Rathausplatz über die Ulrich-Kuderer-Straße, am Haus am Stadtsee vorbei bis zur Wiese des Krankenhauses. „Dort wollen wir uns gemeinsam für den Erhalt unseres Bad Waldseer Krankenhauses stark machen und zeigen, dass unser Herz für unser Krankenhaus schlägt“, wird Henne in der städtischen Mitteilung zitiert. Und weiter: „Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, wie wichtig uns allen unser Bad Waldseer Krankenhaus ist.“

Henne ruft die Waldseer Bürger auf, sich an der Demo zu beteiligen. „Unser Krankenhaus hat Zukunft – wir brauchen unser Krankenhaus – bitte unterstützen Sie uns“.