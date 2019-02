Dem Himmel ganz nah: Zimmermänner stellen Narrenbaum auf

Im Wächsehaus fliegen die letzten Wecken, Landjäger und Brezeln aus dem Fenster. Die schreiende Schülermenge stürzt sich darauf. Noch ein paar Aha-Rufe ertönen, dann ist er vorbei, der Wächsebrauch. Jetzt ist Zeit für die Zimmermänner und Geometer des Jungelferrats. Die Menge macht Platz für den Narrenbaum. Zwei riesige Pferde setzen sich in Bewegung, ihr Ziel ist die Hochstatt. Dort soll der Narrenbaum stehen. Vorher hält der Zug aber noch ein paar Mal an – schließlich müssen die Narrenhölzer vergeben werden.

„Da war der Abend völlig gelaufen, wieso musst der Mario auch in der Iller ersaufen“, verliest Marc Schroedter mit lauter Stimme die Schmährede. Er steht auf dem Narrenbaum, die Sonne fällt in sein Gesicht. Das Opfer: Mario Albersmeier. Weil er auf dem Weg zu einer Party zu viel in sein Handy schaute, ist er in die Iller gefallen. Dafür gibt es ein Narrenholz. Albersmeier freut sich tierisch: „Vor allem weil ich jetzt heute den ganzen Tag mit diesem Zwei-Kilo-Ding um den Hals rumlaufen darf.“

Auch Hanne Frick ist ein Missgeschick passiert: Für seine Frau sollte er Hackfleisch kaufen, das hat soweit auch noch geklappt. Nur leider ist er danach in der Kneipe verhockt, das Hackfleisch schmorte derweil auf der Heizung. Ein würdiger Vorfall für das Narrenholz. Und weil es grade so schön ist, gibt es noch ein kurzen Schnaps mit dem Bürgermeister, bevor die Pferde weiterziehen.

Das nächste Holz gebührt Uli Lachenmayer: für die verlorene Maskennummer. Die halbe Zunft hat wohl danach gesucht. Letztendlich ist es dann in der Handtasche einer Freundin aufgetaucht. „Auf Deinen Narrenstreich sei stolz, dies hier ist echtes Narrenholz, für Dich vom Narrenbaum ein Stück, wir wünschen Dir von Herzen Glück“, sagt Schroedter, während er das massive Holzstück um den Hals Lachenmayer hängt.

Zum Abschluss nehmen die Zimmermänner jemanden aus den eigenen Reihen aufs Korn: Theo Egle hatte Probleme mit Feuerlöschern. Bei seinem war kein Druck drauf, als er ihn mal brauchte. Deswegen hat er in Waldsee die Feuerlöscher eingesammelt, um sie in der Feuerwache kontrollieren zu lassen. Während der Fahrt ging dann einer los, alles war voller Schaum. Für diesen Streich gbeührt ihm ein Narrenholz.

Langsam schlängelt sich der Zug durch die Innenstadt. „Weg da“, rufen die Geometer, sie sind verantwortlich für den freien Weg. Auf der Hochstatt warten schon die Schaulustigen: Dinos, Einhörner und kleine Schrättele. Schnaufend machen sich die Zimmermänner an die Arbeit – und die Geometer sich an ihre Sticheleien. „Zu langsam“, tönen sie. „Das können wir schneller.“ Die Zimmermänner lassen sich nicht davon beirren. Sie kennen das Gerede der Geometer. Außerdem haben sie Wichtigeres zu tun, und zwar den Narrenbaum aufzustellen. Schritt für Schritt stellt sich dieser weiter senkrecht. „Hau-Ruck, Hau-Ruck“, unterstützt das Publikum. Gegen viertel nach elf steht der Baum dann gerade. Aus dem Publikum ertönt schallender Applaus.