DAV richtet wieder Cross-Country-Rennen aus

Die Sektion Bad Waldsee des Deutschen Alpenvereins richtet auch dieses Jahr die mittlerweile vierte Auflage ihres Cross-Country-Rennens aus. Wie die Veranstalter mitteilen, wird am 28. März anders als im Vorjahr neben dem Jedermann-Rennen (Hobby-/Lizenzfahrern) inklusive Stadtmeisterschaft, auch das Auftaktrennen zum 2. Oberschwäbischen MTB-Vielseitigkeits-Cup unter anderem auf dem Saubadtrail stattfinden.

„Neu ist ein Kids-Parcours, auf dem die Altersklassen U 7 und U 9 starten können sowie eine Mixed-Paar-Staffel, die unser Portfolio erweitern“ wird André Frank vom Organisationsteam in dem Schreiben zitiert. Auch 2020 böten der DAV und die beteiligten Vereine unter anderem mit dem Cross-Country in Bad Waldsee wie auch in Amtzell, dem Pumptrack in Binzwangen, dem Zeitfahren in Friedrichshafen, Leutkirch oder auch Rot an der Rot oder dem Altstadtkriterium in Ravensburg ein „richtig tolles Mountainbike Jahr“. Da der Winter zudem sehr radsportfreundlich war, rechnet Frank „mit mehr Teilnehmern den je, da es ja keinen Grund gab, nicht zu trainieren“.