DAV bietet Sicherheitskurse an

Die Sektion Bad Waldsee des Deutschen Alpenvereins (DAV), bietet seit über 25 Jahren einen jährlichen intensiven dreiteiligen Präventivkurs an. Erfolgreich, wie es in der Pressemitteilung heißt. Bisher waren die Touren der Sektion unfallfrei. Der DAV wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Das bedeutet auch, 150 Jahre erfolgreiche Unfallforschung.

In immer wiederkehrenden Ausbildungssegmenten zur Sicherheit im winterlichen Gebirge, hat die DAV Sektion Bad Waldsee, auch in diesem Jahr, ihre über drei Level gehende Kursfolge im Angebot. Die einzelnen Level können unabhängig voneinander besucht werden. Es betrifft laut Mitteilung vor allem Wintersportarten welche im unpräpariertem Gelände ausgeübt werden.

Im ersten Level gibt es eine Einführung in das Lawinenwesen mit dem Thema, „was ist zu tun nach dem Abgang einer Lawine“. Beim Level zwei geht es in erster Linie um Vermeidung von Lawinenverschüttung. Dazu gibt es am Freitag 25. Januar, einen Infoabend um 19.30 Uhr im Klosterhof 3 als theoretischen Teil und Sonntag 27. Januar, eine praktische Tour im alpinen Gelände. Die Interpretation des Lawinenlageberichtes sowie Geländebeurteilung und Hangneigung mit richtiger Spuranlage sowie Orientierung im verschneiten Gebirge ist Ziel dieses Kursteiles. Im Level drei geht es um die Naturverträglichkeit von Touren im Winter.

Am Freitag, 1. Februar, startet mit einem Kursabend um 19.30 Uhr im Klosterhof 3 zum Thema „Natürlich auf Tour“ die Sektion eine Ausbildung zum Schneeschuhgehen und zum sanften Tourismus in den Alpen. Hans Böhmig vom DAV Bad Waldsee gibt hier seine Einschätzung zum Thema Lawinengefahr wieder. Lawinen- und Geländekenntnisse verbunden mit Selbsteinschätzung kann man lernen. Das Mitführen von Sicherheitsausrüstung und deren richtigen Gebrauch, sollte für jeden Tourengänger Pflicht sein. Es folgt vom 8. bis 10. Februar eine dreitägige Ausbildung für Schneeschuhgeher auf der Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal. Voraussetzung ist die Teilnahme an den Kursabenden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 140 Euro. Hierzu können nur DAV-Mitglieder mit. Die Anmeldung erfolgt jeweils am vorangegangenem Kursabend. Die Teilnahme an den Kursabenden ist kostenlos.

Die Leitung der Kurse hat Fachübungsleiter Skihochtouren Gerhard Marschall aus Bad Waldsee, unter kundiger Mitwirkung der beiden Fachübungsleiter (Skihochtouren und Winterbergsteigen) Reinhard Mosch und Hans Böhmig. Alle drei verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung im winterlichen Bergsteigen.