„Datenschutz-Monster“ wird vor Vereinsvertretern entzaubert

Knapp hundert Vereinsvertreter haben sich mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auseinandergesetzt. Mit dem Inkrafttreten dieser sehr komplexen Verordnung am 25. Mai 2018 bestand doch sehr viel Unsicherheit bei den Verantwortlichen der knapp 200 Vereine im Stadtgebiet. Als Referent übernahm Alfred Maucher, Fachbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Bad Waldsee diesen Part. Er stellte eingangs klar, dass er kein Fachmann in Sachen Datenschutz sei, er versuche aber in Beispielen der Thematik gerecht zu werden.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung, welche in allen Teilen verbindlich und unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat gültig ist, betrifft die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die sehr umfangreichen und verbindlichen Formulierungen erbrachten dem Gesetz im Volksmund schnell den Namen „Datenschutz-Monster“ ein. Alfred Maucher verstand es jedoch, in einer Präsentation den Vereinsvertretern erforderlich werdende Maßnahmen übersichtlich darzustellen. Er sagte, dass bei Vereinen die Notwendigkeit, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, in der Regel nicht bestehe. Dieser sei erst verpflichtend, wenn mehr als neun Personen im Verein mit der Datenverarbeitung betraut sind. Dies dürfte bei Vereinen in den Größenordnungen der Region kaum der Fall sein. Maucher empfahl, den Personenkreis „Datenverarbeitung“ so klein wie möglich zu halten. Wichtig sei, dass bei einem Vorstandswechsel diese Vereinsdaten für den Ausscheidenden gesperrt werden.

Vereinssatzung prüfen

Beispielhaft erklärt wurde auch, wann es keiner Einwilligungserklärung der Mitglieder bedarf, weil eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt oder diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder der Satzung erfolgt. Allerdings empfahl der Referent, die jeweilige Vereinssatzung entsprechend zu prüfen und gegebenenfalls auch neu zu fassen. Nur für Datenverarbeitungen, die nicht bereits nach Artikel sechs der DSGVO zulässig sind, ist die Einwilligung des Mitglieds erforderlich. Dieses kann beispielsweise für eine Veröffentlichung von manchen Fotos auf der Webseite gelten oder die Bekanntgabe von Geburtsdaten und Jubiläen. Auch sollte der Verein es in der Satzung niederlegen, wenn Mitgliederlisten verbunden mit einem Zuschussantrag regelmäßig an einen Verband eingereicht werden. Bei Vereinsdaten von Kindern und Jugendlichen ist besondere Sensibilität erforderlich.

Ortsvorsteher Achim Strobel empfahl den Vorständen und Verantwortlichen, nur tatsächlich vereinswichtige Daten zu speichern und generell mit den Daten sorgsam umzugehen. Der Vereinsvorstand sollte eine Datenschutzordnung beschlie- ßen, die auch das inzwischen verpflichtende Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30 DSGVO enthält.

Mit etwas Erleichterung nahmen vor allem die Schatzmeister die Worte des Ortsvorstehers zum Thema Verstöße zur Kenntnis: „Vor wahnsinnig hohen Bußgeldern braucht sich kein Verein fürchten, auch die Gefahr einer Abmahnung dürfte gering sein.“ Er verwies aber auch auf die Pflicht, entsprechende Datenschutzverletzungen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Eine Fragerunde beschloss die Veranstaltung.