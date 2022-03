Das Ziel der TG Bad Waldsee ist der Klassenerhalt

Das klare Ziel der TG Bad Waldsee vor der Partie in der Volleyball-Regionalliga beim TSV Ellwangen (Sa., 19 Uhr) kann nur lauten: Endgültig – auch theoretisch – den Klassenerhalt sichern. Die Tabellenkonstellation liest sich dabei im Moment etwas verwirrend. Die Pandemie hat auch in der Regionalliga der Volleyballer deutliche Spuren hinterlassen. Während der TSV Ellwangen bereits sein letztes Saisonspiel bestreitet, steht für die Bad Waldseer Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön erst der vorletzte Spieltag an.

Demgegenüber hat die SG MADS Ostalb, das einzige Team, das theoretisch der TG noch gefährlich werden könnte, sogar noch vier Spiele zu absolvieren. Im besten Fall kann die Mannschaft von der Ostalb also noch zwölf Punkte holen, womit sie zur TG Bad Waldsee aufschließen würde. Wollen die Bad Waldseer nicht so sehr auf andere Ergebnisse starren, haben sie es selbst in der Hand, alles klarzumachen. Dazu würde bereits eine 2:3-Niederlage in Ellwangen genügen, um den noch fehlenden Punkt zur endgültigen Rettung zu holen.

Viel spannender allerdings wäre die Lage im Falle eines TG-Sieges. Dann hätte Bad Waldsee die Chance, auf den sechsten Tabellenplatz zu klettern, den aktuell die Ellwanger einnehmen. Kann die TG an die vorbildlichen Leistungen der vergangenen beiden Spiele anknüpfen, hat sie gute Chancen, die anstehenden Ziele zu erreichen.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – BSP MTV Stuttgart III (Sa., 18 Uhr, Eugen-Bolz-Halle): Nicht mehr ganz so spannend ist es in der Oberliga der Frauen. Die TG Bad Waldsee hat sich durch starke Spiele vorzeitig in Sicherheit gebracht, womit dem Auftritt am Samstagabend in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule eher freundschaftliche Bedeutung zukommt. Gegner ist der Bundesstützpunkt Stuttgart, ein Team zusammengestellt aus den besten Nachwuchsvolleyballerinnen des Landes. Interessant wird es sein, den Vergleich zwischen hochtalentierten Jugendlichen und den routinierten Spielerinnen der TG zu erleben. Die Stuttgarterinnen spielen nur einmal gegen jede Mannschaft und haben dadurch erst sieben Saisonspiele absolviert – und zwei davon gewonnen.