Das wichtigste Thema ist die Zukunft

Der Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern hat sich mit dem Landesbauernpräsident und Deutschen Bauernpräsident Joachim Rukwied zu einem Austauschgespräch getroffen. Den BdL vertraten an diesem Treffen aus dem Landesvorstand Ralf Schörle, Lena Burger, Daniel Hirschmann, für den Agrargesprächskreis Ravensburg nahmen Jakob Sigg und Florian Weiland sowie für die Landjugend Rottweil-Tuttlingen die Vertreterinnen Diana Stierle und Katja Schmid.

Wie der BdL mitteilt, berichtete die Landjugend zunächst kurz, welche agrarischen Themen im letzten Jahr behandelt wurden und wo die Schwerpunkte lagen. So konnten hier zum Beispiel von den Tastings des letzten Jahres und den Agrarlehrfahrten nach Ostdeutschland und Slowenien erzählt werden. Im Anschluss daran begann die Diskussion über die aktuellen agrarpolitischen Themen. Dazu hatten alle Teilnehmer verschiedene Fragen vorbereitet und zu Themenblöcken gegliedert.

Das wichtigste Thema sei die Zukunft und wie Junglandwirte diese meistern können, heißt es in der Mitteilung weiter. Vor allem die Landwirte in Süddeutschland würden mit den Herausforderungen und Problemen im Mittelpunkt stehen. Besorgt sei der Blick der Runde in die Niederlande zu den dortigen Protesten und der Frage gegangen, ob dies auch in Deutschland passieren könnte.

Präsident Rukwied konnte laut Pressemitteilung darüber hinaus berichten, dass es aktuelle Pläne gibt, die Arbeit in der Zukunftskommission 2030 wieder aufzunehmen. Mit großen Bauschmerzen sei auf die aktuelle Situation der schweinehaltenden Betriebe geblickt worden.

Als letzten großen Block behandelte die Gruppe das Thema Öffentlichkeitsarbeit der Landwirtschaft und des Bauernverbands. Hier brauche es dringend Marketing, das bei den Verbrauchern ankommt und das Image der Landwirtschaft in Deutschland verbessert. Das würde auch den Landwirten helfen, ihre Produkte zu fairen Preisen zu vermarkten.

Mit diesem Thema hängt auch die Aufklärungsarbeit von Kindern an Schulen zusammen, die laut Bund der Landjugend nur dann gelingen kann, wenn auch die Lehrer Wissen über die Landwirtschaft haben. Daher empfindet der BdL es als wichtig, dass Studierende zu diesem Thema ausgebildet werden. „Denn nur so können die Konsumenten von Morgen lernen und zukünftig auch wissen, was die Lebensmittel wert sind und wie diese entstehen“, schreibt die Landjugend.