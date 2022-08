Das Waldseer „Mäuerle“ ist weg - und sorgt für Gesprächsstoff

Waldseerinnen und Waldseer, die Erinnerungen an das „Mäuerle“ oder noch Fotos aus diesen Zeiten haben, dürfen sich gerne bei der Lokalredaktion melden: redaktion.waldsee@schwaebische.de.

Die Besucher des Altstadtfestes haben große Augen gemacht, weil ihnen plötzlich wieder der direkte Blick in den Innenhof des früheren Finanzamtes in der Hauptstraße gestattet wird.

Auch Michael Moser wollte vergangene Woche seinen Augen (und Ohren) nicht trauen, als hier Abrissbagger die Mauer niederrissen, den Zaun entfernten und den Vorgarten des einstigen Franziskanerinnenklosters als Arbeitsfläche für eine Gebäudesanierung vorbereiteten.

Das legendäre „Mäuerle“

Der Fotograf – und mit ihm ganze Generationen Waldseer – verbinden mit diesem Ort das legendäre „Mäuerle“, eine Art Waldseer Kulturgut.

Bis zur Eröffnung des städtischen Jugendhauses 1987 war diese Mauer (besser gesagt: ihre Vorgängerin) begehrter Treffpunkt für die Heranwachsenden der Kurstadt. Und zwar unter den Augen der Polizei, deren Posten sich bis heute in direkter Nachbarschaft befindet.

Moser liest an diesem Vormittag gerade seine „Schwäbische“ auf der Hochstatt, als ihn und seine Tischnachbarn im Straßencafé laute Geräusche aufschrecken. „Ich wusste zuerst gar nicht, was los war, bis ich dann die Bagger entdeckt habe, die sich an ,unserem Mäuerle’ zu schaffen machten“, seufzt der gebürtige Waldseer.

Überregional bekannt

In diesem Moment sei ihm seine Jugendzeit wie ein Film vor Augen abgelaufen. In den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte sich Waldsee zur Bäderstadt und genoss bald auch überregional einen guten Namen für Kur und Reha. Aber für die Heranwachsenden gab es damals – wie überall auf dem Land – noch kein Jugendhaus und auch sonst kein Raum, wo man sich hätte ungestört treffen können.

„Unser Jugendhaus war deshalb das ,Mäuerle’, auf dem man vor allem im Sommer stundenlang nebeneinander saß, Sachen beredete und mangels Geld die erste Flasche Bier miteinander teilte. Und, ja klar, manche Bürger nahmen schon Anstoß an uns, weil wir lange Haare trugen bis zum Hintern und damit eben nicht ganz den Konventionen der Bürgerschaft entsprachen“, erinnert sich Moser (Jahrgang 1954) zurück.

Nicht alle durften zum „Mäuerle“

Auch in späteren Jahren soll es Waldseer Eltern gegeben haben, die ihren Kindern den Aufenthalt auf dem „Mäuerle“ untersagten – aus Angst, sie könnten „in schlechte Gesellschaft“ kommen. Manche Passanten wechselten damals sogar die Straßenseite auf Höhe des Finanzamtes, weil sie Scheu hatten, am vollbesetzten „Mäuerle“ vorbeizugehen.

Einen Teil seiner Freizeit verbrachte auch Moser auf diesem Mauerwerk vor dem hufeisenförmigen Gebäude; zumal diese Begegnungsstätte Gleichaltriger gerade schüchternen Teenagern ein erstes „Anbändeln“ mit dem anderen Geschlecht erleichterte.

Dort habe es keinen Unterschied gemacht, aus welcher Familie man gekommen sei, ob man viel Geld hatte oder keines oder welche Schule man besucht habe. Sogar als „Steinacher“ sei man geduldet worden in der Stadt was nicht immer selbstverständlich gewesen sei, wie Moser scherzhaft anmerkt.

Treffpunkt nahe der Polizei

„Es waren eben alle gleich, es gab nie irgendwelchen Stunk und es war eine super lockere Atmosphäre, die wir da mitten in der Altstadt genießen durften – und das unter den direkten Augen der Polizei“, lacht Moser, als er sich an die eine oder andere durchaus freundschaftliche Begegnung mit den damaligen Ordnungshütern erinnert. „Drogen oder so etwas gab es damals auf offener Straße ja noch nicht, insofern gab es auch keinen Stress.“

„Das ,Mäuerle’ war für uns der Haupttreffpunkt, der uns irgendwie magisch anzog.“

Für Moser war dieses „Mäuerle“ deshalb ein zentraler Bestandteil seiner Jugendjahre von 1965 bis 1969. Zwar habe man auch noch den „Bunker“ gehabt – eine Art Jugendraum im teilweise unterkellerten Meisterberg, den eine Hausbesitzerin jungen Leuten „für ein paar wenige D-Mark“ vermietet habe. „Aber das ,Mäuerle’ war für uns trotzdem der Haupttreffpunkt, der uns irgendwie magisch anzog“, bekennt Moser.

Wenig Platz auf neuem „Mäuerle“

Wenn er für seinen Vater – den bekannten Fotografenmeister Fritz Moser vom Schwanenberg – Botengänge zur nahen Post habe machen müssen, dann wählte der Sohn nicht den kürzesten Weg.

„Ich habe mein erstes Mopedle genommen, bin den ganzen Uferweg entlang vorgefahren bis zum ,Mäuerle’, habe kurz gehalten, geschwätzt und erst dann ging’s weiter zur Erledigung dessen, was mir eigentlich aufgetragen worden war.“

1972 verließ Moser seine Heimatstadt dann in Richtung Berlin, wo er bis 1983 beruflich tätig war. Seither aber wohnt er wieder in Bad Waldsee und bei der morgendlichen Lektüre seiner „Schwäbischen“ im Straßencafé habe er bislang eben auch immer dieses „Mäuerle“ im Visier gehabt, das nun dauerhaft entfernt wurde.

Dabei ist die abgerissene Mauer gar nicht jenes „Mäuerle“, von dem in diesen Tagen wieder alle reden in der Stadt. Im Zuge der groß angelegten Stadtsanierung mit Pflasterung der Altstadt in den 1990er-Jahren war hier ein neues „Mäuerle“ errichtet worden, das aufgrund eines Zaunaufbaus dann aber seine Funktion als Jugendtreff weitgehend einbüßte.

Es verblieb schlicht zu wenig Platz auf der niedrigen Mauer, um darauf sein Hinterteil bequem platzieren zu können.

Klostergarten soll wieder öffentlich werden

Nach Bezug des neuen städtischen Verwaltungsgebäudes am Stadtsee beginnt in Kürze – wie geplant – die Sanierung des vorgelagerten denkmalgeschützten Gebäudes Hauptstraße 10-12 mit seiner prägenden Hufeisenform. In diesem ehemaligen Kloster und späteren Oberamtsgebäude sollen kommunale Dienststellen ihren Platz finden.

Wie berichtet, ergab der Diskussionsprozess mit der Bürgerschaft beim Städtebaulichen Rahmenplan, dass der historische Klostergarten vor dem Haus wieder als öffentlich zugänglicher Raum dienen sollte.

Wie es mit dem Innenhof weitergeht

Wie dieser stadtbildprägende Innenhof künftig genau aussehen wird – ob sich hier schattige Bäume, bequeme Parkbänke und vielleicht sogar ein kühlender Wasserbrunnen finden werden – ist nach Angaben der städtischen Pressestelle Gegenstand „der weiterführenden Planung und Gestaltung“.

Auch die Grünanlagen rund um das neue Verwaltungshaus würden in diesen Gestaltungsprozess einbezogen. Doch bis es so weit ist, dient der Innenhof laut Stadt als Arbeits- und Lagerfläche für die aktuellen Bauarbeiten und als Standplatz für den dafür notwendigen Kran.