Das wünschen sich Menschen mit Behinderung von der Stadt Bad Waldsee

170 Polizeimeisteranwärter – 110 Männer und 60 Frauen – haben an der Hochschule für Polizei in Biberach am Freitag ihren Diensteid abgelegt. Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU) sicherte den angehenden Polizisten die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg zu.

Der Rahmen war wie immer feierlich: In Reih und Glied waren die Polizeimeisteranwärter vor der Sporthalle der Hochschule angetreten. Drinnen warteten bereits Angehörige und Freunde auf den festlichen Augenblick der Vereidigung.