Das Tanzen ist ihre Leidenschaft

Seit 50 Jahren sind Ulla und Heinz Kautenberger ein glückliches Paar, teilt die Stadt Bad Waldsee mit und gratuliert. Aufgrund der Coronavirus-Situation habe die Stadtverwaltung aber keinen persönlichen Besuch abstatten können. Das Paar hatte sich am 25. März 1970 im Standesamt in Baindt das Ja-Wort gegeben, die kirchliche Trauung fand in der Kirche St. Christina in Ravensburg statt. Gefeiert worden sei bei Sonnenschein auf der Veitsburg mit herrlichem Blick auf die Stadt.

Heinz Kautenberger ist gebürtiger Ravensburger, Ulla Kautenberger ein Kind ostpreußischer Elter, das in Isny aufwuchs. Mit 17 Jahren wollte sie laut Mitteilung die Welt kennenlernen und zog zunächst nach Ravensburg. Doch die Reise in die weite Welt sei hier schon zu Ende gegangen, da sie ihrem Heinz im Tanzkurs begegnete. Das Tanzen sei dann 20 Jahre später zur großen Leidenschaft der beiden geworden. Sie tanzten Turniere im Amateur-Tanzsportclub Ravensburg und wurden nach ihrer aktiven Zeit Übungsleiter für zwei Hobbygruppen. Ulla Kautenberger war zudem lange Jahre ehrenamtlich bei der Nachbarschaftshilfe tätig und half mit, Seniorennachmittage zu gestalten.

1972 wurde eine Tochter geboren, zwei Jahre später ein Sohn. Inzwischen würden sich die beiden über vier Enkelkinder freuen, die fast alle schon erwachsen sind und ihre Großeltern oft besuchen, heißt es weiter. 1999 zogen sie nach Bad Waldsee und hätten sich dort gleich heimisch gefühlt, da sie schon seit fünf Jahren als Dozenten bei der Volkshochschule Tanzkurse gaben und so viele Menschen aus Bad Waldsee und Umgebung kannten. Bis zum heutigen Tag würden sie mit viel Freude und Herzblut unterrichten.

Das Paar widme sich gerne seinem Haus mit gemütlichen Garten und genieße Spaziergänge um den Stadtsee. Zur „Goldene-Hochzeits-Reise“ hatte das Jubelpaar die Kinder mit Partnern zu einer mehrtägigen Kulturreise in den Orient eingeladen. Alles sei gebucht gewesen, doch das Coronavirus habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt hofften die Jubilare, gut durch die Krise zu kommen und alles Geplante später nachzuholen.