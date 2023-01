Das sind die wichtigsten Veränderungen der Regiobusse R30 und S30

Ein neuer Fahrplan gilt seit dieser Woche für die Regiobusse R30 und S30 von Bad Waldsee nach Ravensburg. Diese neuerliche Änderung hat bei mehreren Pendlern für Irritation gesorgt. Die „Schwäbische Zeitung“ listet die wichtigsten Veränderungen dazu auf. Dabei wird deutlich, dass sich die Busverbindung verbessert.

Wer ist für die Buslinie 30 verantwortlich?

Die Buslinie wird von Omnibus Müller als Linienkonzession eigenwirtschaftlich betrieben. Seit Dezember bestellt der Landkreis Ravensburg Fahrten hinzu.

Die Regiobuslinie R30 führt von Bad Waldsee über Reute nach Ravensburg, die Schnellbuslinie S30 verkehrt zwischen Bad Waldsee und Ravensburg.

Welche Veränderungen bringt der neue Fahrplan mit sich?

„Mit einem halbstündigen Busangebot von montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr wurde der Busverkehr zwischen Bad Waldsee und Ravensburg deutlich ausgebaut“, teilen Landratsamt und Omnibus Müller auf SZ-Nachfrage mit. Ergänzt werde das Angebot durch einen Stundentakt von 5 Uhr bis 24 Uhr.

„Mit dem neuen Schnellbus S30 gelangen die Fahrgäste in unter 27 Minuten von Bad Waldsee über die B 30 nach Ravensburg. Mit dem Auto sind es 22 Minuten“, wird in der Antwort hervorgehoben. Bislang hätten Fahrgäste für diese Busstrecke 40 Minuten benötigt.

Wer soll vom Busfahrplan angesprochen werden?

Durch die Anbindung an die Ravensburger Haltestelle „Frauentor“ und die neue Haltestelle „Ulmer Straße“ auf Höhe der Eissporthalle in Ravensburg, sollen vor allem Pendler, Einkaufsfreudige und Sportbegeisterte angesprochen werden, wie es vonseiten des Landratsamtes und Omnibus Müller heißt.

Die S30 hält an der Endstation St. Elisabethen-Klinikum direkt am Eingang. Auf diese Weise sollen Mitarbeiter, Patienten und Angehörige die Möglichkeit haben, mit dem Bus ans Krankenhaus zu fahren. Die Regiobuslinie R30 bindet auch weiterhin Reute, Gaisbeuren und Enzisreute an. „Unter der Woche fahren auf den Linien S30/R30 nun 50 Prozent mehr Busse, am Samstag fast dreimal so viele, am Sonntag gleich siebenmal so viele wie bislang“, so Landratsamt und Omnibus Müller.

Wurden einzelne Haltestellen gestrichen?

„Um verlässliche und attraktive Fahrzeiten zu ermöglichen, mussten teilweise auch Haltestellen zwischen Weingarten und Baindt bei den Schnellbussen (S30) entfallen“, so Tobias Koch, Leiter der Stabsstelle für Nachhaltige Mobilität beim Landkreis Ravensburg.

„Ohne den Entfall dieser Haltestellen wären auch die vorgeschriebenen Lenkzeitpausen für die Busfahrer nicht einzuhalten“, ergänzt Elke Müller, Geschäftsführerin der Firma Omnibus Müller.

Wie sieht es speziell in Reute-Gaisbeuren aus?

Bei der Regiobuslinie R30 sind im neuen Fahrplan, der seit 9. Januar gilt, wieder Haltestellen dazu gekommen. Der Grund: Es habe viele Rückmeldungen dazu bei Omnibus Müller gegeben. Die Fahrplanzeiten seien deswegen nochmals angepasst worden. „Gegenüber dem ersten Fahrplanentwurf konnten durch zusätzliches Engagement der Mitarbeitenden von Frau Müller und einem Zuschuss des Landkreises nun aber um 16.17 Uhr und 17.17 Uhr zusätzliche Busse eingerichtet werden, die Fahrgäste, die in Gaisbeuren aus dem Schnellbus aussteigen, nach Reute bringen“, teilen Landratsamt und Omnibus Müller mit.

So bestehe für Reute während der Hauptverkehrszeiten wieder das bisherige Angebot. Auch morgens vor 6 Uhr sind auf der Regiobuslinie R30 nun noch zwei Kurse von Gaisbeuren und Reute nach Bad Waldsee hinzugekommen. „Der nun seit 9. Januar in Kraft getretene überarbeitete Fahrplan wird weiterhin evaluiert und optimiert. Wir sind Fahrgästen weiterhin um konstruktive Rückmeldungen dankbar“, so Elke Müller.

„Busfahrer sind in ganz Deutschland gesucht. Ich bin Elke Müller und allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie nun dennoch zusätzliche Verbindungen anbieten können. Gerade für Pendler besteht nun auch in Reute ein gutes Angebot. Wir hoffen, dass wir so Menschen, die bislang mit dem Bus aus Reute pendelten, damit auch weiterhin ein gutes Angebot unterbreiten können. Allen Fahrgästen sind wir um ihr konstruktives Feedback dankbar“, so Tobias Koch.

Warum wurde die Fahrplananpassung überhaupt veranlasst?

Wichtig sei es laut Omnibus Müller und Landratsamt, zwischen der S30 und der R30 zu unterscheiden, sie aber gleichzeitig als gegenseitige Ergänzung wahrzunehmen: „Was vorher als Paket in der Linie 30 zusammengepackt war, wird nun mit jeweils anderen Schwerpunkten separat als Schnellbuslinie und als Regionalbuslinie angeboten.“