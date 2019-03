Das sind die Kandidaten der UWV Bergatreute

Die Nominierung der Kandidaten für die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) zur Gemeinderatswahl am 26. Mai fand vergangenen Samstag in der Schulmensa von Bergatreute statt. Neben den amtierenden Gemeinderatsmitgliedern Stephan Nonnenmacher, Claus Kempter und Katrin Ziegler hatten sich laut Mitteilung sechs weitere Bergatreuter bereit erklärt, für das Amt zu kandidieren. Mit Reinhard Dangel, Roland Hepp, Ralf Hößle, Bernd Neuner, Thomas Matuschek und Bernd Töpfer hat die UWV eine Liste aufgestellt, von denen jeder einzelne Kandidat bereit ist, sich in den nächsten fünf Jahren für die Belange der Bergatreuter Bürger im Gemeinderat zu engagieren. Die Kandidaten der UWV stellen sich den Wählern am Donnerstag, 16. Mai ab 20 Uhr in der Gaststätte La Ola vor. Für Jungwähler gibt es einen zusätzlichen Vorstellungstermin am Mittwoch, 15. Mai in der Schulmensa. Foto: UWV